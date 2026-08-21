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Joplin

3.6.16

Скачать бесплотную программу для ведения заметок. Альтернатива Evernote

Open Source Windows Linux Android iOS

Скачать Joplin

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Joplin — прекрасная программа для создания заметок и их синхронизации между устройствами пользователя. Полностью бесплатная альтернатива Evernote.

Joplin позволяет создавать заметки и вести список дел. Интерфейс прост, понятен и в некоторых аспектах напоминает Evernote, удачные находки которого применяются и здесь. Программа поддерживает организацию заметок с помощью блокнотов, а также позволяет давать метки для более удобного поиска и каталогизации. Сами заметки могут содержать текст (с богатым форматированием Markdown), изображения, ссылки и прикрепленные файлы.

Joplin умеет синхронизировать заметки между всеми устройствами пользователя. Так как программа полностью бесплатна, то и заботы о синхронизации ложатся на плечи пользователя. Доступна синхронизация через такие сторонние сервисы, как Dropbox, Onedrive, Nextcloud или WebDAV. Кроме того, программа может синхронизировать заметки с любой папкой на диске устройства. Кроме прочего, стоит отметить поддержку шифрования синхронизируемых заметок.

Конечно, как и любая другая программа подобного типа, Joplin доступна всегда и везде — можно скачать программу для Windows, GNU/Linux, Android и прочих платформ.

Интерфейс Joplin
Интерфейс Joplin
Настройки синхронизации
Настройки синхронизации
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях Joplin:

  • Добавлена возможность импорта некоторых поврежденных ENEX-файлов.
  • Улучшено открытие общей директории.
  • Улучшена читаемость на мобильных устройствах экспортированного HTML.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Joplin

Перешёл на Joplin с Evernote. Отличная программа для заметок и списков дел. Бесплатная и доступна для всех платформ. Нравится ещё поддержка плагинов. Кому интересно, нашёл хорошую подборку плагинов для Joplin: https://freeloadsoft.ru/2023/04/11/luchshie-plaginy-dlya-joplin/

Автор: Sergey18.05.2023

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