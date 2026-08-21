Joplin — прекрасная программа для создания заметок и их синхронизации между устройствами пользователя. Полностью бесплатная альтернатива Evernote.

Joplin позволяет создавать заметки и вести список дел. Интерфейс прост, понятен и в некоторых аспектах напоминает Evernote, удачные находки которого применяются и здесь. Программа поддерживает организацию заметок с помощью блокнотов, а также позволяет давать метки для более удобного поиска и каталогизации. Сами заметки могут содержать текст (с богатым форматированием Markdown), изображения, ссылки и прикрепленные файлы.

Joplin умеет синхронизировать заметки между всеми устройствами пользователя. Так как программа полностью бесплатна, то и заботы о синхронизации ложатся на плечи пользователя. Доступна синхронизация через такие сторонние сервисы, как Dropbox, Onedrive, Nextcloud или WebDAV. Кроме того, программа может синхронизировать заметки с любой папкой на диске устройства. Кроме прочего, стоит отметить поддержку шифрования синхронизируемых заметок.

Конечно, как и любая другая программа подобного типа, Joplin доступна всегда и везде — можно скачать программу для Windows, GNU/Linux, Android и прочих платформ.