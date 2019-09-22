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Joplin

1.0.167

Скачать бесплотную программу для ведения заметок. Альтернатива Evernote

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Joplin — прекрасная программа для создания заметок и их синхронизации между устройствами пользователя. Полностью бесплатная альтернатива Evernote.

Joplin позволяет создавать заметки и вести список дел. Интерфейс прост, понятен и в некоторых аспектах напоминает Evernote, удачные находки которого применяются и здесь. Программа поддерживает организацию заметок с помощью блокнотов, а также позволяет давать метки для более удобного поиска и каталогизации.

Сами заметки могут содержать текст (с богатым форматированием Markdown), изображения, ссылки и прикрепленные файлы.

Интерфейс Joplin
Интерфейс Joplin
Настройки синхронизации
Настройки синхронизации
Настройки
Настройки

Joplin умеет синхронизировать заметки между всеми устройствами пользователя. Так как программа полностью бесплатна, то и заботы о синхронизации ложатся на плечи пользователя. Доступна синхронизация через такие сторонние сервисы, как Dropbox, Onedrive, Nextcloud или WebDAV. Кроме того, программа может синхронизировать заметки с любой папкой на диске устройства. Кроме прочего, стоит отметить поддержку шифрования синхронизируемых заметок.

Конечно, как и любая другая программа подобного типа, Joplin доступна всегда и везде — можно скачать программу для Windows, GNU/Linux, Android и прочих платформ.

Что нового в Joplin 1.0.167:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 22.09.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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