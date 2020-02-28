Веб-версия Google Earth стала доступна в Firefox, Edge и Opera

Компания Google объявила о доступности веб-версии Google Earth в браузерах Firefox, Opera и Microsoft Edge. Располагается по адресу https://earth.google.com/web/.

Google Earth (Google Планета Земля) — это карта планеты, созданная на основе спутниковых фотографий и включающая массу дополнительных особенностей. Существует почти 20 лет в виде обычной программы; в конце 2017 года была выпущена несколько ограниченная, но включающая основной функционал браузерная версия, которая до сих пор работала только в Google Chrome. Дело тут в том, что ранее приложение было построено на основе технологии песочницы Native Client (NaCi) и было несовместимо с другими браузерами. Теперь же используется W3C WebAssembly (Wasm), что и делает возможным его работу во всех современных браузерах.

Google Earth в браузере Firefox

Беглое тестирование веб-приложения Google Earth в Firefox произвело впечатление полностью работоспособного продукта, не вызывающего никак нареканий.

Кроме официально заявленной совместимости с вышеуказанными браузерами, Google Earth должен работать и в прочих современных браузерах, поддерживающих стандарт WebAssembly, тем более что почти все известные браузеры основаны на Chromium и поддерживают одни и те же технологии. Веб-приложение также работает в Vivaldi, Яндекс.Браузере. А при обращении к сервису через Pale Moon выдается сообщение о неподдерживаемом браузере.