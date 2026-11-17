Новые версии WizTree — первая версия WizTreeNix для GNU/Linux и обновление Windows-версии

Разработчики WizTree выпустили первую версию своей программы для операционной системы GNU/Linux, а также обновили Windows-версию.

WizTree — бесплатная программа для анализа содержимого жесткого диска. Самый простой и быстрый способ определить размер всех (или отдельных) директорий и файлов на проверяемом носителе. Очень похожа на популярную WinDirStat, но работает во много раз быстрее (к примеру, сканирование одного и того же диска заняло больше минуты в WinDirStat и лишь 8 секунд в WizTree). Также имеет дерево каталогов, список файлов и графическую карту, наглядно отображающую файлы и директории.

WizTreeNix — первая версия WizTree для GNU/Linux, которая является официальным портом Windows-версии и практически полностью копирует ее функционал. Можно отметить знакомый интерфейс с полным набором инструментов, единую лицензию (для коммерческого использования), сверхбыстрое сканирование ext4 и btrfs и ускоренную работу с сетевыми дисками (благодаря библиотеке SMB). Если интересно, то можно посмотреть таблицу сравнения версий для Windows и GNU/Linux.

Обновление WizTree для Windows предлагает улучшенную работу с MFT, несколько улучшений в интерфейсе, повышенную скорость импорта/экспорта CSV, улучшенную интеграцию с Windows 11 и ряд прочих улучшений.

Интерфейс WizTree

Что нового в WizTree 4.34 для Windows