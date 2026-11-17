Разработчики WizTree выпустили первую версию своей программы для операционной системы GNU/Linux, а также обновили Windows-версию.
WizTree — бесплатная программа для анализа содержимого жесткого диска. Самый простой и быстрый способ определить размер всех (или отдельных) директорий и файлов на проверяемом носителе. Очень похожа на популярную WinDirStat, но работает во много раз быстрее (к примеру, сканирование одного и того же диска заняло больше минуты в WinDirStat и лишь 8 секунд в WizTree). Также имеет дерево каталогов, список файлов и графическую карту, наглядно отображающую файлы и директории.
WizTreeNix — первая версия WizTree для GNU/Linux, которая является официальным портом Windows-версии и практически полностью копирует ее функционал. Можно отметить знакомый интерфейс с полным набором инструментов, единую лицензию (для коммерческого использования), сверхбыстрое сканирование ext4 и btrfs и ускоренную работу с сетевыми дисками (благодаря библиотеке SMB). Если интересно, то можно посмотреть таблицу сравнения версий для Windows и GNU/Linux.
Обновление WizTree для Windows предлагает улучшенную работу с MFT, несколько улучшений в интерфейсе, повышенную скорость импорта/экспорта CSV, улучшенную интеграцию с Windows 11 и ряд прочих улучшений.
Что нового в WizTree 4.34 для Windows
- Повышена скорость сканирования и декодирования MFT-файлов.
- Ускорен поиск дубликатов файлов (по имени, размеру, дате) на вкладке «Просмотр файлов».
- Повышена скорость импорта и экспорта CSV.
- Улучшена интеграция в Windows 11 — теперь пункты программы отображаются в новом контекстном меню Проводника Windows 11.
- Добавлена новая функция «Повторно сканировать выбранную папку» в контекстном меню дерева каталогов, которая сканирует только выбранные папки (или папки выбранных файлов) и обновляет соответствующую ветку дерева и итоговые значения вместо повторного сканирования всего диска.
- Реализована анимация масштабирования карты файлов. Можно отключить через настройки (Настройки - Тонкая настройка - Анимировать масштабирование карты дерева).
- Ускорен импорт MFT-файлов (дампы .MFT).
- Оптимизирована работа на HDD — теперь WizTree снижает количество потоков при сканировании жестких дисков, так как избыток потоков замедляет работу таких накопителей из-за необходимости физического перемещения считывающей головки.
- Теперь в разделе Настройки - Тонкая настройка можно выбрать делитель для перевода байтов в КБ/МБ/ГБ.
- Улучшена обработка ошибок при чтении данных с поврежденных устройств.
- Исправлены ошибки.