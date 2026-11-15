FurMark 2.11.0.4 — очередное обновление стресс-теста с массой мелких улучшений

Выпущена очередная версия FurMark — самого популярного стресс-теста системы.
FurMark — экстремально интенсивный тест видеокарты. Многие годы используется самой широкой аудиторией для тестирования видеокарты и стал самым настоящим стандартом. FurMark представляет собой демо-сцену, при формировании которой производится тестирование. Сцена демонстрирует крутящийся круг с меховой структурой, за что был прозван пользователями волосатым бубликом. Стресс-тест производит экстремальную нагрузку, при которой измеряется производительность и устойчивость работы видеокарты.
Это обновление не содержит каких то крупных изменений, за то предлагает массу мелких. Предыдущая версия была выпущена целый год назад и, что примечательно, это самый длинный промежуток между выпусками за все 20 лет существования программы. В этой версии предприняты мелкие улучшения интерфейса, добавлен новый динамический фон, исправлена масса ошибок и включено множество мелких улучшений, повышающих общее качество FurMark.
Что нового в FurMark 2.11.0.4
- Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA RTX Spark N1X (6144- и 5120-ядерные) Blackwell RTX.
- Теперь время прошедшее с начала рендеринга отображается в формате ДНИ ЧЧ:ММ:СС.
- Расчеты времени переведены на 64-битные переменные.
- Улучшена чтение степени загрузки на видеокартах Intel ARC.
- В окно вывода встроенный утилиты GPU-Z добавлены температуры хотспота и видеопамяти.
- В версии для GNU/Linux ссылка вызова файлового менеджера Caja заменена на xdg-open.
- В версии для GNU/Linux исправлен сбой при получении текущего значения масштабирования DPI. Теперь функция корректно работает с Wayland.
- Из названия видеокарты удалена информации об объеме видеопамяти.
- Добавлена возможность отправки результатов любых бенчмарков.
- В графический интерфейс добавлена настройка длительности для пользовательских бенчмарков.
- Добавлены новые ключи командной строки: --allow-screen-saver (разрешить экранную заставку), --allow-power-monitor (разрешить отключение монитора) и --allow-sleep-mode (разрешить спящий режим).
- Добавлено разрешение экрана 1920x720.
- В настройки сглаживания добавлена опция управления через демо-режим.
- Исправлен ряд проблем с OpenGL.
- Добавлены новые названия видеокарт для AIB-партнеров: GIGABYTE RTX 5090 INFINITY, SAPPHIRE RX 9070 GRE Pulse, ASRock RX 9070 GRE Steel Legend, PNY RTX 5080 Slim OC, ASRock RX 9070 XT Taichi White OC, Colorful RTX 5070 Mini OC, ASUS RTX 5090 Matrix Platinum, ASUS RTX 5090D ASTRAL OC, MSI RTX 5090 Lightning Z, ASRock RX 9070 XT Monster Hunter Wilds Edition, PowerColor RX 9070 XT Reva.
- Добавлен новый динамический фон (огонь).
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9050 и RX 9050 4G.
- Добавлена поддержка Intel Arc Pro B70 и B65.
- Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5070 (GB203), GeForce RTX 5050 Laptop GPU, RTX 5060 Laptop GPU, RTX 5070 Laptop GPU, RTX 5070 Ti Laptop GPU и RTX 5080 Laptop GPU.
- Добавлена поддержка NVIDIA RTX PRO 6000D, RTX PRO 5000 72GB Blackwell, RTX PRO 4000 Blackwell, RTX PRO 4500 Blackwell, RTX PRO 2000 Blackwell.
- Добавлена поддержка AMD Radeon AI PRO R9700S и R9600D.
- Добавлено больше моделей Moore Threads: MTT S50, S30, S10, MTT S1000, S2000, S4000 and MTT X300.
- Обновлены встроенные сторонние компоненты: GPU Shark 2.11, GPU-Z 2.71, GeeXLab 0.67.2 libs.