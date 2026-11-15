FurMark 2.11.0.4 — очередное обновление стресс-теста с массой мелких улучшений

Выпущена очередная версия FurMark — самого популярного стресс-теста системы.

FurMark — экстремально интенсивный тест видеокарты. Многие годы используется самой широкой аудиторией для тестирования видеокарты и стал самым настоящим стандартом. FurMark представляет собой демо-сцену, при формировании которой производится тестирование. Сцена демонстрирует крутящийся круг с меховой структурой, за что был прозван пользователями волосатым бубликом. Стресс-тест производит экстремальную нагрузку, при которой измеряется производительность и устойчивость работы видеокарты.

Это обновление не содержит каких то крупных изменений, за то предлагает массу мелких. Предыдущая версия была выпущена целый год назад и, что примечательно, это самый длинный промежуток между выпусками за все 20 лет существования программы. В этой версии предприняты мелкие улучшения интерфейса, добавлен новый динамический фон, исправлена масса ошибок и включено множество мелких улучшений, повышающих общее качество FurMark.

Интерфейс FurMark

Что нового в FurMark 2.11.0.4