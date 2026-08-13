SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Media Player Classic 2.8.0

Media Player Classic 2.8.0

 Opera 134 — добавлен функционал вертикальных вкладок

Opera 134

 Firefox 155 Nightly — представлен полностью новый интерфейс браузера

Firefox 155 Nightly — новый интерфейс

 AIDA64 8.35

AIDA64 8.35

 Firefox 153 — контейнеры, поддержка HDR, новый интерфейс для работы с ИИ и многое другое

Firefox 153

 Double Commander 1.2.7

Double Commander 1.2.7
💬 ОТЗЫВЫ:

Pale Moon

34.3.2.1

Скачать браузер на основе Firefox с поддержкой XUL

Open Source Windows Linux

Скачать Pale Moon

ВЫБОР ВЕРСИИ

Pale Moon — это модифицированная версия браузера Firefox. Этот браузера построен на движке Goanna — форк движка Gecko от разработчиков браузера Pale Moon. Отличия самого движка заключаются в огромном числе оптимизаций, которые были накоплены за годы разработки браузера, что и привело к созданию отдельного движка. По сути, разница с предыдущими сборками, которые основывались на Gecko практически нет — это все тот же внутренний механизм с набором улучшений для более быстрой работы программы. Можно скачать Pale Moon для Windows и GNU/Linux.

У разработчиков есть собственный взгляд на то, как должен выглядеть удобный и функциональный браузер. По этой причине, сегодняшний Pale Moon очень сильно отличается от оригинала. Дело и в массе переработок кодовой базы от Mozilla, и множество внешних отличий. Помимо прочего, разработчики всегда воспринимали в штыки многие изменения Firefox. К примеру, важнейшее изменение, которое пришло вместе с Firefox 57, отказ от XUL-дополнений в пользу WebExtension, не подходит сообществу Pale Moon в корне. В общем, браузер позиционируется как более быстрая версия Firefox со старым интерфейсом и поддержкой технологий, исключенных из Firefox, но которые востребованы сообществом.

Браузер основывается на Firefox 68 ESR. После выпуска 28-й версии, в браузере используется платформа UXP (Unified XUL Platform), которая, кроме прочего, дает поддержку XUL-дополнений и NPAPI-плагинов, которые были упразднены в Firefox.

Что касается внешних и функциональных отличий, то Pale Moon сильно отличается от прародителя: в браузере используется старый интерфейс и присутствуют некоторые старые функции.

На данный момент, можно рекомендовать скачать Pale Moon пользователям, которым нравится старый тип интерфейса браузеров и кому необходима поддержка XUL-дополнений.

Скриншот Pale Moon 1
Интерфейс Pale Moon
Скриншот Pale Moon 2
Стартовая страница и меню браузера
Скриншот Pale Moon 3
Окно настроек

Что нового в последних версиях Pale Moon:

Что нового в Pale Moon 33.6.1

  • Упрощена генерация кода WASM в компиляторе JIT Ion.
  • Исправлен сбой загрузки карт внешних ресурсов.
  • Отключены небезопасные попытки восстановления JIT-операций.
  • Исправлены мелкие проблемы со ссылками в about:rights.
  • Обновлены эмодзи для исправления некорректного отображения эмодзи инвалидных колясок.
  • Устранены некоторые проблемы в безопасности браузера.

Что нового в Pale Moon 33

  • Реализована ограниченная версия API асинхронного буфера (navigator.clipboard).
  • Добавлена поддержка подписей SHA-2 (SHA-256, SHA-512 и другие).
  • Добавлена настройка Preferences -> Content -> Media tab.
  • Добавлены новые настройки конфиденциальности Preference -> Privacy -> Tracking.
  • Добавлена поддержка PromiseRejectionEvent.
  • Исправлены ошибки.

Читайте новость: Pale Moon 28 — важное обновление альтернативного браузера.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Pale Moon

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Firefox

Скачать популярный браузер от сообщества Mozilla

Google Chrome

Скачать самый популярный в мире браузер

Opera

Скачать популярный веб-браузер с рядом полезных функций

Яндекс.Браузер

Скачать браузер от компании Яндекс

Vivaldi

Скачать бесплатно браузер с расширенным функционалом

Еще похожие

×