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Pale Moon

28.5.0

Скачать браузер на основе Firefox с поддержкой XUL

Скачать Pale Moon

Pale Moon — это модифицированная версия браузера Firefox. Pale Moon построен на движке Goanna, который является форком движка Gecko от разработчиков браузера Pale Moon. Отличия самого движка заключаются в огромном числе оптимизаций, которые были накоплены за годы разработки браузера, что и привело к созданию отдельного движка. По сути, разница с предыдущими сборками, которые основывались на Gecko практически нет — это все тот же внутренний механизм с набором улучшений для более быстрой работы программы.

У разработчиков Pale Moon есть собственный взгляд на то, как должен выглядеть удобный и функциональный браузер. По этой причине, сегодняшний Pale Moon очень сильно отличается от оригинала. Дело и в массе переработок кодовой базы от Mozilla, и множество внешних отличий. Помимо прочего, разработчики всегда воспринимали в штыки многие изменения Firefox. К примеру, важнейшее изменение, которое пришло вместе с Firefox 57, отказ от XUL-дополнений в пользу WebExtension, не подходит сообществу Pale Moon в корне. В общем, браузер позиционируется как более быстрая версия Firefox со старым интерфейсом и поддержкой технологий, исключенных из Firefox, но которые востребованы сообществом.

Pale Moon основывается на Firefox 52 ESR. После выпуска 28-й версии, в браузере используется платформа UXP (Unified XUL Platform), которая, кроме прочего, дает поддержку XUL-дополнений и NPAPI-плагинов, которые были упразднены в Firefox.

Что касается внешних и функциональных отличий, то Pale Moon сильно отличается от прародителя: в браузере используется старый интерфейс и присутствуют некоторые старые функции.

На данный момент, можно рекомендовать скачать Pale Moon пользователям, которым нравится старый тип интерфейса браузеров и кому необходима поддержка XUL-дополнений.

Что нового в Pale Moon 28.5.0:

Список изменений будет доступен позже.

Читайте новость: Pale Moon 28 — важное обновление альтернативного браузера.

Скриншот Pale Moon 1 Скриншот Pale Moon 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 30.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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