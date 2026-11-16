Sniffnet 1.6.0 — в инструмент для контроля сетевого трафика включена поддержкой IPFIX

Выпущено важное обновление популярного инструмента для контроля сетевого трафика Sniffnet.

Sniffnet — программа для контроля интернет-трафика. Современный, несложный и полностью бесплатный инструмент с открытыми исходными кодами (лицензия MIT). Позволяет в реальном времени отслеживать весь интернет-трафик — все входящие и исходящие соединения. Это полезно для мониторинга и контроля передачи данных и отслеживания соединений с удаленными хостами. Разработчики позиционируют программу как инструмент, который окажется несложен в освоении широкой аудиторией, а не только техническими специалистами.

Поддержка IPFIX — главное нововведение Sniffnet 1.6.0. Теперь, в дополнение к мониторингу трафика с сетевых адаптеров и файлов захвата, программа может собирать данные IPFIX (IP Flow Information Export) с сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, межсетевые экраны и серверы. Это позволяет отслеживать устройства, на которых Sniffnet не может работать напрямую, и анализировать трафик с нескольких устройств в одном месте. Оборудование от таких производителей, как Cisco, Juniper и MikroTik, может экспортировать данные IPFIX напрямую, в то время как для других устройств можно установить экспортер IPFIX на выбор.

Другим заметным улучшением этой версии является возможность отображения текущей скорости передачи данных. Ранее Sniffnet отображал только общий объем данных, отправленных и полученных с начала сеанса мониторинга, что затрудняло понимание текущего использования сети, особенно во время длительных сеансов записи, поскольку ранее собранные данные могли заслонять недавние всплески трафика. В этой версии появилась возможность отображать только то, что происходит в данный момент.

Еще разработчики особо подчеркивают категории сервисов (таксономия). Программа уже могла идентифицировать более 6000 служб верхнего уровня, включая протоколы, трояны и черви, а в эту версию введена еще и таксономия, которая группирует их в 20 категорий, таких как Web, Email, Gaming, и Security.

Интерфейс Sniffnet

Что нового в Sniffnet 1.6.0