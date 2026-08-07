Яндекс.Браузер — браузер от компании Яндекс. Программа основана на базе проекта Chromium, на котором построен популярный Google Chrome и многие другие браузеры. Так как за основу взят Chromium, то главные характеристики браузера, такие как интерфейс, производительность, качество обработки страниц, безопасность и расширяемость, находятся на высоком уровне, а набор особенностей от разработчика делает Яндекс.Браузер привлекательным выбором для пользователей сервисов Яндекса.

Можно порекомендовать скачать Яндекс.Браузер тем пользователям, кому нужны дополнительные удобства для взаимодействия с сервисами разработчика. Программа активно развивается и дополняется новыми особенностями.

Особенности Яндекс.Браузер

Технология «Protect» — важная особенность браузера от Яндекса. Это этакий антивирус — функция, защищающая пользователя от различных угроз безопасности компьютера: защита от загрузки вредоносных файлов, предупреждения о мошеннических сайтах, предотвращение утраты паролей, защита в общественных сетях — все это не является большой проблемой, при работе с этой программой.

— важная особенность браузера от Яндекса. Это этакий антивирус — функция, защищающая пользователя от различных угроз безопасности компьютера: защита от загрузки вредоносных файлов, предупреждения о мошеннических сайтах, предотвращение утраты паролей, защита в общественных сетях — все это не является большой проблемой, при работе с этой программой. Голосовой помощник «Алиса» , который дает возможность управлять компьютером с помощью речевых команд. Важный повод скачать Яндекс.Браузер. Алиса интегрируется с операционной системой и умеет управлять компьютером, а также отвечать на вопросы пользователя голосом.

, который дает возможность управлять компьютером с помощью речевых команд. Важный повод скачать Яндекс.Браузер. Алиса интегрируется с операционной системой и умеет управлять компьютером, а также отвечать на вопросы пользователя голосом. Режим «Турбо» . Позволяет экономить трафик и будет очень полезен пользователям плохого соединения с интернетом или дорогостоящего трафика. В этом режиме программа получает основные данные в сжатом виде и не загружает особо «тяжелые» элементы, что позволяет сократить объем передаваемой информации и, как следствие, ускорить загрузку веб-страниц.

. Позволяет экономить трафик и будет очень полезен пользователям плохого соединения с интернетом или дорогостоящего трафика. В этом режиме программа получает основные данные в сжатом виде и не загружает особо «тяжелые» элементы, что позволяет сократить объем передаваемой информации и, как следствие, ускорить загрузку веб-страниц. Собственный, продвинутый, менеджер паролей . Позволяет создавать и хранить пароли в хорошо зашифрованном состоянии.

. Позволяет создавать и хранить пароли в хорошо зашифрованном состоянии. Эффективная функция энергосбережения для экономии заряда батареи при работе с программой на ноутбуке. При определенных условиях, возможен выигрыш до 25%, что может дать нелишний час работы.

для экономии заряда батареи при работе с программой на ноутбуке. При определенных условиях, возможен выигрыш до 25%, что может дать нелишний час работы. Просмотр офисных документов и электронных книг прямо в браузере (поддерживаются форматы PDF, DOCX, PTF, PPTX, EPUB, FB2). Офисные документы можно даже редактировать и сохранять.

В программе есть масса прочих функций: улучшенная проверка орфографии русского языка и поиска по веб-странице (достигнуто за счет собственного словаря); перевод отдельных слов на странице (а не только страниц целиком); восстановление прерванной загрузки файлов; функции получения оповещений о событиях в социальных сетях. Все это является еще одним отличным поводом для того, чтобы скачать Яндекс.Браузер.

Программа взаимодействует со следующими сервисами разработчика: поиск, переводчик сайтов, интеграция с Яндекс.Диском и т. п. Там есть еще целый набор мелких удобств, которые значительно облегчают повседневные задачи (например, умная адресная строка или полезные пункты контекстного меню).