Яндекс.Браузер — браузер от компании Яндекс. Программа основана на базе проекта Chromium, на котором построен популярный Google Chrome и многие другие браузеры. Так как за основу взят Chromium, то главные характеристики браузера, такие как интерфейс, производительность, качество обработки страниц, безопасность и расширяемость, находятся на высоком уровне, а набор особенностей от разработчика делает Яндекс.Браузер привлекательным выбором для пользователей сервисов Яндекса.
Можно порекомендовать скачать Яндекс.Браузер тем пользователям, кому нужны дополнительные удобства для взаимодействия с сервисами разработчика. Программа активно развивается и дополняется новыми особенностями.
Особенности Яндекс.Браузер
- Технология «Protect» — важная особенность браузера от Яндекса. Это этакий антивирус — функция, защищающая пользователя от различных угроз безопасности компьютера: защита от загрузки вредоносных файлов, предупреждения о мошеннических сайтах, предотвращение утраты паролей, защита в общественных сетях — все это не является большой проблемой, при работе с этой программой.
- Голосовой помощник «Алиса», который дает возможность управлять компьютером с помощью речевых команд. Важный повод скачать Яндекс.Браузер. Алиса интегрируется с операционной системой и умеет управлять компьютером, а также отвечать на вопросы пользователя голосом.
- Режим «Турбо». Позволяет экономить трафик и будет очень полезен пользователям плохого соединения с интернетом или дорогостоящего трафика. В этом режиме программа получает основные данные в сжатом виде и не загружает особо «тяжелые» элементы, что позволяет сократить объем передаваемой информации и, как следствие, ускорить загрузку веб-страниц.
- Собственный, продвинутый, менеджер паролей. Позволяет создавать и хранить пароли в хорошо зашифрованном состоянии.
- Эффективная функция энергосбережения для экономии заряда батареи при работе с программой на ноутбуке. При определенных условиях, возможен выигрыш до 25%, что может дать нелишний час работы.
- Просмотр офисных документов и электронных книг прямо в браузере (поддерживаются форматы PDF, DOCX, PTF, PPTX, EPUB, FB2). Офисные документы можно даже редактировать и сохранять.
В программе есть масса прочих функций: улучшенная проверка орфографии русского языка и поиска по веб-странице (достигнуто за счет собственного словаря); перевод отдельных слов на странице (а не только страниц целиком); восстановление прерванной загрузки файлов; функции получения оповещений о событиях в социальных сетях. Все это является еще одним отличным поводом для того, чтобы скачать Яндекс.Браузер.
Программа взаимодействует со следующими сервисами разработчика: поиск, переводчик сайтов, интеграция с Яндекс.Диском и т. п. Там есть еще целый набор мелких удобств, которые значительно облегчают повседневные задачи (например, умная адресная строка или полезные пункты контекстного меню).
Отзывы о Яндекс.Браузер
Тоже перешёл с "Лисы", как-то она ни так стала себя вести/работать. Яндекс устраивает.
С каждым годом браузер становится все более тяжелым. Кроме автоматического перевода роликов ничего не радует. Использую его только при продлении электронной подписи.
мне нравится.
Просто обычны браузер но есть минусы.
1. Слишком много ненужных функций.
2. Ненужная панель, мешает наводя мышкой.
3. Субтитры от Яндекс не нужна так как в ютубе уже есть.
Но браузер хороший можно скачивать.
Раньше пользовался Fierefox. Однако, в последних версиях он стал конкретно тупить. Да и еще поиск Яндекс убрали. Теперь пользуюсь Яндекс браузером и никаких проблем с ним нет.