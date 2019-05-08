Яндекс.Браузер — это веб-обозреватель разрабатываемый компанией Яндекс. Программа основана на базе всем известного проекта Chromium, на котором построен популярный Google Chrome. Так как за основу взят Chromium, то главные характеристики браузера, такие как интерфейс, производительность, качество обработки страниц, безопасность и расширяемость, находятся на самом высоком уровне, а набор интересных нововведений от разработчика делает Яндекс.Браузер очень привлекательным выбором.

Эту программу можно рекомендовать тем пользователям, кому нужны дополнительные, качественно реализованные функции. Разработчик очень активно развивает свой продукт, внедряя новые особенности и улучшая уже существующие.

Интерфейс — четко продуманный, со своим уникальным стилем и рядом дополнительных удобств.

— четко продуманный, со своим уникальным стилем и рядом дополнительных удобств. Технология «Protect» — важная особенность браузера от Яндекса. Это этакий антивирус, функция, защищающая пользователя от различных угроз безопасности компьютера: защита от загрузки вредоносных файлов, предупреждения о мошеннических сайтах, предотвращение утраты паролей, защита в общественных сетях — все это не является большой проблемой, при работе с этой программой.

— важная особенность браузера от Яндекса. Это этакий антивирус, функция, защищающая пользователя от различных угроз безопасности компьютера: защита от загрузки вредоносных файлов, предупреждения о мошеннических сайтах, предотвращение утраты паролей, защита в общественных сетях — все это не является большой проблемой, при работе с этой программой. Голосовой помощник «Алиса» , который дает возможность управлять компьютером с помощью речевых команд. Важный повод скачать Яндекс.Браузер. Алиса интегрируется с операционной системой и умеет управлять компьютером, а также отвечать на вопросы пользователя голосом.

, который дает возможность управлять компьютером с помощью речевых команд. Важный повод скачать Яндекс.Браузер. Алиса интегрируется с операционной системой и умеет управлять компьютером, а также отвечать на вопросы пользователя голосом. Режим «Турбо» . Позволяет экономить трафик и будет очень полезен пользователям плохого соединения с интернетом или дорогостоящего трафика. В этом режиме программа получает основные данные в сжатом виде и не загружает особо «тяжелые» элементы, что позволяет сократить объем передаваемой информации и, как следствие, ускорить загрузку веб-страниц.

. Позволяет экономить трафик и будет очень полезен пользователям плохого соединения с интернетом или дорогостоящего трафика. В этом режиме программа получает основные данные в сжатом виде и не загружает особо «тяжелые» элементы, что позволяет сократить объем передаваемой информации и, как следствие, ускорить загрузку веб-страниц. Собственный, продвинутый, менеджер паролей . Позволяет создавать и хранить пароли в хорошо зашифрованном состоянии.

. Позволяет создавать и хранить пароли в хорошо зашифрованном состоянии. Эффективная функция энергосбережения для экономии заряда батареи при работе с программой на ноутбуке. При определенных условиях, возможен выигрыш до 25%, что может дать нелишний час работы.

для экономии заряда батареи при работе с программой на ноутбуке. При определенных условиях, возможен выигрыш до 25%, что может дать нелишний час работы. Просмотр офисных документов и электронных книг прямо в браузере (поддерживаются форматы PDF, DOCX, PTF, PPTX, EPUB, FB2). Офисные документы можно даже редактировать и сохранять.

Там есть масса прочих приятных особенностей: улучшенные функции проверки орфографии русского языка и поиска по веб-странице (достигнуто за счет собственного словаря); перевод отдельных слов на странице (а не только страниц целиком); восстановление прерванной загрузки файлов; функции получения оповещений о событиях в социальных сетях. Все это является еще одним отличным поводом для того, чтобы скачать Яндекс.Браузер на компьютер (для Windows и GNU/Linux).

Разумеется, программа взаимодействует с сервисами разработчика: поиск, переводчик сайтов, интеграция с Яндекс.Диском и т. п. Там есть еще целый набор мелких удобств, которые значительно облегчают повседневные задачи (например, умная адресная строка или полезные пункты контекстного меню).