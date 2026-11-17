Rufus 4.16 — исправление массовой ошибки в драйвере NTFS от AMI

Выпущена очередная версия Rufus.

Rufus — самый популярный инструмент для создания загрузочных флешек. Полностью бесплатный и с открытыми исходными кодами. Программа позволяет форматировать носитель, создавая загрузочную область и записывать нужный пользователю софт (чаще всего дистрибутив операционной системы). Смело скачивайте Rufus — это давно известный инструмент от уважаемого разработчика.

Главным изменением Rufus 4.16 является исправление массовой ошибки в драйвере NTFS от American Megatrends Inc. (AMI), которая заключалась в том, что прошивки UEFI на миллионах материнских плат некорректно читали фрагментированные файлы с накопителей. Для обхода проблемы, разработчик Rufus реализовал алгоритм непрерывной записи файлов без разрывов.

Интерфейс Rufus

Что нового в Rufus 4.16