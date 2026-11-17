Выпущена очередная версия Rufus.
Rufus — самый популярный инструмент для создания загрузочных флешек. Полностью бесплатный и с открытыми исходными кодами. Программа позволяет форматировать носитель, создавая загрузочную область и записывать нужный пользователю софт (чаще всего дистрибутив операционной системы). Смело скачивайте Rufus — это давно известный инструмент от уважаемого разработчика.
Главным изменением Rufus 4.16 является исправление массовой ошибки в драйвере NTFS от American Megatrends Inc. (AMI), которая заключалась в том, что прошивки UEFI на миллионах материнских плат некорректно читали фрагментированные файлы с накопителей. Для обхода проблемы, разработчик Rufus реализовал алгоритм непрерывной записи файлов без разрывов.
Что нового в Rufus 4.16
- Исправлена массовая проблема с ошибкой драйвера AMI NTFS, при проверке загрузочных носителей UEFI.
- Реализована корректная отчетность об устройствах USB 3.2+ (USB 3.2 = 20 Gbps, USB 4.0 = 40 Gpbs, USB 4.1 = 80 Gbps).
- Исправлена ошибка обновления сертификата CA 2023 при проверке загрузочного носителя UEFI.
- Исправлена ошибка, из-за которой параметр тихой установки мог применяться, даже если не соблюдены все необходимые зависимости.
- Исправлена проблема, при которой режим «Записать как ESP» занимал весь объем накопителя вместо положенного раздела на 1 ГБ.
- Исправлено дублирование часовых поясов в настройках установки Windows (WUE) для неанглоязычных локализаций.
- В раздел «Улучшить жизнь» добавлена опция возврата классического контекстного меню правой кнопки мыши.
- Прекращено использование проблемных групповых политик для отключения системного запроса «Форматировать диск?».
- Улучшено повторное монтирование разделов после записи RAW-образов.
- Обновление встроенного GRUB до версии 2.16.
- Обновление библиотеки libcdio до последней версии.
- Обновлены официальные ссылки на EFI DBX.
- Устранен ряд проблем в безопасности программы.