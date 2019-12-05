Vivaldi для Android Beta 2 — вторая тестовая версия нового мобильного браузера

Компания Vivaldi Technologies выпустила вторую бета-версию своего браузера Vivaldi для Android.

Напомню, что в сентябре разработчики выпустили первую тестовую версию Vivaldi для Android. Мобильная версия браузера должна не только принести счастье всем пользователям Vivaldi для компьютера, которые теперь могут иметь один и тот же браузер на всех устройствах, но и помочь приобрести браузеру новую аудиторию. Понятно, что отсутствие мобильной версии сильно ограничивало популяризацию Vivaldi, тем более что все конкуренты лишены этого минуса.

Сегодня разработчики предлагают протестировать вторую бета-версию, которая включает множество функциональных изменений, о которых просили пользователи.

Vivaldi для Android «Экспресс-панель» Синхронизация

Что нового в Vivaldi для Android Beta 2: