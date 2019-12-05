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Vivaldi для Android Beta 2 — вторая тестовая версия нового мобильного браузера05.12.2019

Vivaldi для Android Beta 2 — вторая тестовая версия нового мобильного браузера

Компания Vivaldi Technologies выпустила вторую бета-версию своего браузера Vivaldi для Android.

Напомню, что в сентябре разработчики выпустили первую тестовую версию Vivaldi для Android. Мобильная версия браузера должна не только принести счастье всем пользователям Vivaldi для компьютера, которые теперь могут иметь один и тот же браузер на всех устройствах, но и помочь приобрести браузеру новую аудиторию. Понятно, что отсутствие мобильной версии сильно ограничивало популяризацию Vivaldi, тем более что все конкуренты лишены этого минуса.

Сегодня разработчики предлагают протестировать вторую бета-версию, которая включает множество функциональных изменений, о которых просили пользователи.

Vivaldi для Android
Vivaldi для Android
Экспресс-панель
«Экспресс-панель»
Синхронизация
Синхронизация

Что нового в Vivaldi для Android Beta 2:

  • На экран переключения между открытыми вкладками добавлена возможность закрытия вкладки свайпом в любую из сторон.
  • Добавлена возможность отображения полосы прокрутки для служебных страниц браузера.
  • Добавлена возможность перетаскивания элементов «Экспресс-панели» для изменения их порядка.
  • Добавлена возможность открытия контекстного меню добавления и удаления элемента «Экспресс-панели» долгим нажатием на элемент.
  • Теперь можно добавлять новый элемент «Экспресс-панели» в текущую папку нажатием «+»; при долгом нажатием на «+» открывается выбор между добавлением одиночного элемента и созданием папки.
  • Добавлена настройка, позволяющая браузеру всегда открывать только десктопные версии сайтов.
  • В раздел «Корзина», который служит для временного хранения удаленных данных браузера, добавлена кнопка очистки, которая удаляет все содержимое в один клик.
  • Добавлен поисковый виджет для рабочего стола.
  • Обновлены иконки главных панелей браузера.
  • Повышена стабильность за счет внутренних оптимизаций и исправления различных ошибок.

Скачать Vivaldi для Android Beta 2

БесплатноРазмер: 45 МбОС: AndroidТестовая версия

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