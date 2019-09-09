Vivaldi для Android — первая тестовая версия нового мобильного браузера

Компания Vivaldi Technologies приглашает всех желающих попробовать первую тестовую версию Vivaldi для Android. Новинка представляет собой новый мобильный браузер от известного разработчика, который призван дополнить собой давно существующий браузер Vivaldi для настольных компьютеров.

Конечно, Vivaldi для Android похож на настольную версию. Понятно, что реализовать функционал десктопной версии, который славится широкими настройками интерфейса и массой удобств для работы с вкладками, в мобильном варианте невозможно, да и ненужно. Тем не менее, разработчики стремились, чтобы их мобильный браузер имел схожее со старшим братом лицо — у него тот же стиль интерфейса, а также наличие некоторых, привычных пользователям компьютерной версии, функций. В их числе «Заметки», функция создания скриншотов, боковая панель, а также несколько небольших удобств для работы с вкладками (к примеру, создание дубликата или быстрый поиск по вкладкам). Зная разработчиков, можно ожидать, что в будущем они снабдят браузер массой дополнительных возможностей.

Главное меню Vivaldi для Android «Экспресс-панель» Режим экономии трафика

Многим пользователям не хватало мобильной версии Vivaldi. Отсутствие возможности синхронизировать данные браузеров между компьютером и телефоном было явным минусом, мешавшим программе получить более широкую аудиторию. Теперь же эта проблема останется в прошлом — бета-версия Vivaldi для Android поддерживает синхронизацию.

Вход в синхронизацию Боковая панель Настройки

Особенности Vivaldi для Android:

Интерфейс браузера схож по стилю с настольной версией. Цвет шапки автоматически подстраивается под цвет сайта; адресная строка размещена в верхней части экрана; внизу присутствуют кнопки «Экспересс-панели», перехода назад/вперед, экрана вкладок и боковой панели, которая содержит данные пользователя. Основной функционал сопоставим с другими мобильными браузерами и обеспечивает такой же пользовательский опыт, как и конкуренты, а особенность добавляет ряд дополнительных инструментов, среди которых можно выделить следующие:

Синхронизация. Vivaldi для Android может синхронизироваться с настольной версией браузера. Для этого используется собственный механизм синхронизации, работающий через серверы разработчика; все данные передаются в зашифрованном виде для избегания их утечки. Доступна синхронизация закладок, «Экспресс-панели», паролей, данных веб-форм для автозаполнения, истории введённых адресов и, конечно же, заметок.

Vivaldi для Android может синхронизироваться с настольной версией браузера. Для этого используется собственный механизм синхронизации, работающий через серверы разработчика; все данные передаются в зашифрованном виде для избегания их утечки. Доступна синхронизация закладок, «Экспресс-панели», паролей, данных веб-форм для автозаполнения, истории введённых адресов и, конечно же, заметок. Заметки. Функция создания заметок, хорошо известная пользователям настольной версии, перекочевала и в мобильную. Она позволяет быстро создавать заметки на память, не нуждаясь в дополнительной программе. Доступ к заметкам осуществляется через одни из разделов боковой панели или главное меню браузера. Также пользователь может выделить любой текст на странице и браузер предложит создать из него заметку, что крайне удобно. На данный момент функция поддерживает создание заметок, содержащих только текст.

Функция создания заметок, хорошо известная пользователям настольной версии, перекочевала и в мобильную. Она позволяет быстро создавать заметки на память, не нуждаясь в дополнительной программе. Доступ к заметкам осуществляется через одни из разделов боковой панели или главное меню браузера. Также пользователь может выделить любой текст на странице и браузер предложит создать из него заметку, что крайне удобно. На данный момент функция поддерживает создание заметок, содержащих только текст. Создание скриншотов. Vivaldi для Android умеет создавать скриншоты. Поддерживается создание снимка как только видимой части экрана, так и всей длинной страницы.

Vivaldi для Android умеет создавать скриншоты. Поддерживается создание снимка как только видимой части экрана, так и всей длинной страницы. Боковая панель. Боковая панель доступна в нижней панели браузера и открывает раздел данных пользователя. Он поделен на 4 секции: закладки, история посещений, заметки и загруженные файлы.

Боковая панель доступна в нижней панели браузера и открывает раздел данных пользователя. Он поделен на 4 секции: закладки, история посещений, заметки и загруженные файлы. Префиксы для поисковых систем. Пользователю доступно использование префиксов для поиска через адресную строку. К примеру, можно перед запросом добавить букву «g» для поиска через Google или «d» для поиска через DuckDuckGo.

Не смотря на то, что это тестовая версия, все функции работают так, как этого ожидает пользователь и не дают сбоев (при беглом знакомстве). Все желающие могут скачать Vivaldi для Android из Google Play и познакомиться с новинкой. Для работы требуется Android версии 5 или выше.