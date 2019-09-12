Opera GX 63.0.3368.54979 — обновление геймерского браузера с рядом улучшений

Opera Software выпустила заметное обновление для своего геймерского браузера Opera GX.

Напомню, что Opera GX — это новый браузер, построенный на основе обычной Opera, дополнительная функциональность которого ориентирована на геймеров, игровых стримеров и прочих людей, активно играющих в видеоигры. Собственное оформление, страница с новостями из мира игр, функция ограничения потребления браузером ресурсов, интеграция со стриминговым сервисом Twitch и т. п. Почитайте подробности в предыдущей заметке.

Это обновление Opera GX расширяет функциональность инструмента GX Control, который позволяет ограничить потребление браузером ресурсов компьютера, чтобы им можно было пользоваться даже во время игры. Теперь, вдобавок к ограничителям потребления процессора и памяти, пользователь может ограничить и скорость потребления сетевого трафика. Новый ползунок позволяет выставить определенное значение скорости, которое браузер не будет превышать.

Функция ограничения скорости обращения к сети в Opera GX

В одном из предыдущих небольших обновлений Opera GX функции ограничения потребления ресурсов процессора и памяти были также улучшены. Теперь они дают больший контроль над расходом ресурсов. Если раньше шаг настройки был в 1 Гб, то теперь 0,25.

Другим заметным нововведением новой версии Opera GX является календарь релизов игр, который добавлен в раздел GX Corner (информационный раздел с новостями и прочим). В календаре отмечены даты предстоящих выпусков игр. Он, как и прочие элементы, чувствителен к настройке и может отображать релизы только интересующей платформы. Кроме того, в разделе GX Corner расширена информативность плиток с данными об играх.

Календарь релизов игр

Вообще говоря, за 9 месяцев, прошедших с первого выпуска Opera GX, было выпущено 9 небольших обновлений, которые также включали некоторые улучшения. Больше всего изменений было предпринято в функции взаимодействия с сервисом Twitch: фильтрация списка отслеживаемых каналов; обложка транслируемой игры при наведении курсора на стримера; два вида отображения — плитка и список; новая страница настроек функции.

Также была добавлена возможность переноса иконки GX Corner, улучшены слайдеры, включены новые мелкие настройки, обновлен стиль быстрого поиска, улучшена поддержка устройств Razer Chroma и ряд прочих мелких улучшений и исправлений.