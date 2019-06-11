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Opera GX — тестовая версия браузера для геймеров11.06.2019

Opera GX — тестовая версия браузера для геймеров

Компания Opera Software, в рамках выставки E3, представила первую тестовую версию Opera GX — нового браузера, ориентированного на любителей видеоигр.

Совсем недавно разработчики заинтриговали общественность, анонсировав свой новый проект — браузер Opera GX, который они адресуют заядлым геймерам. И хотя работа над браузером далека от завершения, разработчики предлагают всем желающим опробовать новинку уже теперь.

Opera GX — это не новый браузер, а специальная версия обычной Opera с полностью новым оформлением интерфейса, специальной страницей с новостями из мира игр, функцией ограничения потребления ресурсов компьютера и быстрым доступом к сервису Twitch. Предполагается, что с новым браузером геймерам будет гораздо удобнее пользоваться интернетом, ведь некоторые его особенности заточены под их нужды и интересы. Система нумерации версий (текущая версия выпущена под номером LVL1) и та явно ориентирована на геймеров. Интерфейс и набор дополнительных функций обязательно привлекут одну часть аудитории и отпугнут другую.

Интерфейс Opera GX
Интерфейс Opera GX

Основные особенности Opera GX:

  • Интерфейс в стиле геймерских устройств — темный и с неоном. Конечно, оформление запросто меняется и настраивается под вкусы пользователя с помощью массы настроек: цветовая гамма, эффекты, анимации и прочее меняется через привычное меню быстрых настроек. Само-собой, в комплекте идет множество дополнительных тем оформления и обоев в соответствующем стиле. Там даже есть звуковые эффекты, которые, впрочем, не особо заметны и редко себя проявляют.
  • GX Corner — раздел с новостями из мира игр и прочими материалами.
  • GX Control — функция ограничения потребления браузером памяти и процессора. Это специальный виджет боковой панели, позволяющий настроить пороговые значения потребления ресурсов компьютера браузером, чтобы те достались любимым играм. Разработчики предлагают не закрывать браузер даже во время игры, ведь он будет ограничен в потреблении ресурсов и не отъест драгоценный ресурс.
  • Интеграция со стриминговой платформой Twitch. Специальный раздел боковой панели предоставляет быстрый доступ к популярнейшему стриминговому сервису: стримам, подпискам, уведомлениям и событиям.
Функция ограничения потребления ресурсов
Функция ограничения потребления ресурсов

В общем, заинтересованный пользователь уже по скриншотам сможет определиться, скачать Opera GX или это не для него. Хотя интерфейс браузера изменен до неузнаваемости, это обычная Opera с полным функционалом. Там есть и бесплатный VPN, и блокировщик рекламы, и поддержка дополнений, и все прочие особенности обычной версии браузера. Более того, некоторые функции, например, крипто-кошелек или инструменты веб-разработчика, в таком продукте явно лишние. Не исключено, что функциональность нового браузера еще подвергнется корректировки и изменению.

Остается добавить, что выпуск финальной версии Opera GX запланирован на конец этого года.

Скачать Opera GX LVL1

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