Google Chrome 77 — очередное обновление популярного браузера

Вышла очередная новая версия браузера Google Chrome.

Google Chrome 77 — это рядовое обновление браузера, включающее поддержку новых технологий. С их помощью разработчики получат возможность делать более функциональные сайты и веб-приложения. Конечно, разработчики публикуют только техническую информацию, связанную с расширением платформы Chromium, и никогда не сопровождают релизы информацией для конечных пользователей, как это заведено у Firefox, Opera и других браузеров. Выпуск Google Chrome 77 — не исключение.

Разработчики получили пару новых метрик производительности, а также расширенные возможности для работы с веб-формами.

Внешние изменения, которые пользователи могли видеть в тестовых сборках (например, расширенная функция кастомизации интерфейса или иконка адресной строки для отправки ссылки), в эту версию не включены.

Как обычно, в этой версии устранены ошибки в безопасности браузера. В том числе и одна с критическим статусом.