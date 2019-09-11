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Google Chrome 77 — очередное обновление популярного браузера11.09.2019

Google Chrome 77 — очередное обновление популярного браузера

Вышла очередная новая версия браузера Google Chrome.

Google Chrome 77 — это рядовое обновление браузера, включающее поддержку новых технологий. С их помощью разработчики получат возможность делать более функциональные сайты и веб-приложения. Конечно, разработчики публикуют только техническую информацию, связанную с расширением платформы Chromium, и никогда не сопровождают релизы информацией для конечных пользователей, как это заведено у Firefox, Opera и других браузеров. Выпуск Google Chrome 77 — не исключение.

Разработчики получили пару новых метрик производительности, а также расширенные возможности для работы с веб-формами.

Внешние изменения, которые пользователи могли видеть в тестовых сборках (например, расширенная функция кастомизации интерфейса или иконка адресной строки для отправки ссылки), в эту версию не включены.

Как обычно, в этой версии устранены ошибки в безопасности браузера. В том числе и одна с критическим статусом.

Скачать Google Chrome 77 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 77 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 77 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 77 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 77 для Android

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: AndroidСтабильная версия

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