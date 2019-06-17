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Google Chrome 77 Canary — с функцией изменения цвета шапки браузера17.06.2019

Google Chrome 77 Canary — с функцией изменения цвета шапки браузера

В новой Canary-сборке браузера Google Chrome, которая предназначается для тестирования нововведений и различных экспериментальных функций, включена интересная особенность — возможность менять цвет шапки браузера (панели инструментов и вкладок).

В браузер включено обновленное меню настройки оформления страницы новой вкладки (располагается в правом нижнем углу пустой страницы). К привычным настройкам фонового изображения и ярлыков сайтов туда добавлен новый раздел, который и содержит опции для изменения оформления шапки браузера. Пользователю доступно пять вариантов — четыре новые цветные темы и стандартная. Видимо, потому что это всего лишь экспериментальная функция, тем так мало, и они не отличаются изяществом.

Перекрашенная шапка Google Chrome Canary
Перекрашенная шапка Google Chrome Canary

Скорее всего, это нововведение еще не скоро появится в стабильной версии браузера, наверняка претерпит целый ряд изменений и пополнится новыми темами с интересными цветовыми гаммами.

Менять цвет панели инструментов и вкладок можно во многих браузерах. Наибольшего успеха в этом достиг Vivaldi, который вообще много внимания уделяет настройке интерфейса. Но Google Chrome очень консервативный браузер и любые внешние нововведения включаются разработчиками с крайней осторожностью и всегда очень заметны.

Обновленный раздел настройки страницы новой вкладки
Обновленный раздел настройки страницы новой вкладки

Чтобы включить экспериментальную функцию, достаточно скачать Google Chrome Canary и через настройки chrome://flags активировать экспериментальные функции «Chrome Color menu» и «NTP customization menu version 2». После перезагрузки браузера появится обновленное меню настроек (правый нижний угол страницы новой вкладки), в котором и будет доступно изменение цвета панели инструментов браузера.

Активация новой функции
Активация новой функции

Остается в очередной раз уточнить, что всякие функции Google Chrome Canary могут работать очень нестабильно. Эта сборка предназначена лишь для разработчиков, тестеров и любопытных пользователей, и ее нельзя использовать как повседневный браузер.

Скачать Google Chrome Canary 77 (32-бит)

БесплатноРазмер: 55.4 МбОС: WindowsТестовая версия

Скачать Google Chrome Canary 77 (64-бит)

БесплатноРазмер: 55.4 МбОС: WindowsТестовая версия

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