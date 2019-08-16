SlimBrowser 10 — новый браузер на основе Firefox от разработчика Slimjet

Разработчик FlashPeak, известный широкой аудитории своим Chromium-браузером Slimjet, выпустил SlimBrowser 10 — крупное обновление своего старого и давно забытого широкой аудиторией проекта.

Старожилы интернета могут помнить SlimBrowser как довольно известную надстройку над старым Internet Explorer, включавшую в последний целый ряд дополнительных функций. Из-за снижения актуальности Internet Explorer, разработка браузера приостановилась и в течение нескольких лет баловала пользователей лишь редкими сервисными обновлениями, не предоставляя ничего нового.

Сегодня, неожиданно, выпущена новая версия SlimBrowser, которая построена на основе Firefox (Gecko). То есть, по сути, это полностью новый и переработанный SlimBrowser, больше не касающийся Internet Explorer и использующий базовый функционал Firefox.

Интерфейс SlimBrowser 10

Разработчик FlashPeak явно не любит писать пресс-релизы и прочие сопутствующие новым версиям программ тексты и вся информация о первом релизе новинки заключается лишь в одной строке списка изменений «Переход на движок Gecko». Тем не менее, при беглом рассмотрении, очевидно, что дополнительный функционал примерно схож с тем, что SlimBrowser предоставлял ранее (частично схож и с Slimjet).

SlimBrowser 10 построен на основе Firefox 66.0.2 и содержит все главные особенности своей основы (в том числе и полностью идентичный интерфейс), а также включает целый ряд небольших функциональных улучшений, за которые пользователи и любят подобные проекты.

Настройки поведения вкладок

Отличия SlimBrowser от Firefox

Встроенный блокировщик рекламы (Adblock Plus).

Функция загрузки видео и аудио с видеосервисов.

«ТурбоЗагрузчик» — функция для более быстрой, многопоточной загрузки файлов.

Переводчик страниц и отдельных фраз через сервис Google Переводчик (доступно через экран персонализации).

Погода (доступно через экран персонализации).

Добавлена поддержка жестов мыши.

Функция автоматического сжатия графических изображений (с рядом настроек).

Удалена поддержка сервиса Pocket, а также удалены механизмы сбора статистических данных, которые Firefox отправляет разработчикам (по крайней мере, удалены соответствующие настройки).

Также включен набор настроек поведения вкладок:

Закрывать окна двойным щелчком по заголовку сайта.

Автоматически создавать новую вкладку при вводе ссылки.

Закрывать окно браузера при закрытии последней вкладки.

Поместить новую вкладку, открытую из текущей вкладки, после всех вкладок.

Использовать колесо мыши для прокрутки вкладок.

Открывать все всплывающие окна в новой вкладке.

Это те отличия, которые удалось обнаружить при знакомстве с браузером. Не исключено, что в новом SlimBrowser есть и другие, менее заметные изменения. Также стоит отметить, что в браузере не работает стандартный инструмент создания скриншотов (видимо из-за ошибки), а механизм синхронизации унаследован от Firefox.

В общем, порекомендовать скачать новый SlimBrowser пользователям Slimjet и прочих схожих проектов, которым может понравится базовая функциональность Firefox с дополнительными улучшениям.