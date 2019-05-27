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Slimjet

23.0.3

Скачать Chromium-браузер с рядом дополнительных функций

Скачать Slimjet

Slimjet — это браузер на основе проекта Chromium с набором дополнительных функций и значительно более широким ассортиментом настроек. Разработчиком программы является фирма FlashPeak, которая создала известные браузеры SlimBrowser и SlimBoat.

В этом браузере особое внимание уделено блокировке рекламы и защите от отслеживания пользователя. В Slimjet уже встроен блокировщик рекламных объявлений (стандартный Adblock Plus) и реализован ряд настроек для препятствования отслеживания различными трекерами рекламных сетей и прочими сервисами.

В браузер Slimjet включено множество дополнительных функций, которые призваны, как упростить повседневные задачи, так и включить в программу расширенный функционал. Среди них нужно отметить: загрузчик видео с видеосервисов, улучшенный и чуть более быстрый менеджер загрузки файлов, инструмент для создания скриншотов, настраиваемая панель инструментов, система управления браузером жестами мышью, автоматическое сжатие изображений перед отправкой, интеграция с социальной сетью Facebook.

Скриншот Slimjet 1
Интерфейс Slimjet
Скриншот Slimjet 2
Настройки

Также важно отметить значительно более широкий (чем у других браузеров), спектр настроек. Конечно, до Vivaldi далековато, но ведь и разработка браузера не стоит на месте и проект постоянно развивается.

Также можно отметить еще несколько менее значимых, но любопытных мелочей: возможность перевода отдельных слов и фраз на странице, опция установки любой геолокации, сохранение веб-страниц в формате PDF, погода и т. п. В общем, если пользователю необходим расширенный функционал, а возиться с расширениями ему не хочется, то можно этот браузер может подойти.

В остальном, это стандартный Chromium, со всеми своими плюсами: быстрый, безопасный, поддерживающий новейшие веб-технологии. Полностью поддерживаются дополнения от Google Chrome.

К минусам Slimjet можно отнести непрофессионально выполненный интерфейс: некоторые элементы неровно позиционированы, да и иконки выглядят некачественно. Странно, что разработчик, за плечами которого более 10 лет работы над прочими проектами, допускает ляпы в интерфейсе программы и иллюстрирует сайт изображениями из клиппарата 98-го года выпуска.

Что нового в Slimjet 23.0.3:

Исправлена проблема воспроизведения музыки в социальной сети ВКонтакте.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 27.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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