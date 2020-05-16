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RetroArch

1.8.6

Скачать эмулятор всех игровых консолей

Open Source Windows Linux Android iOS
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RetroArch — самый простой и удобный способ играть в любые старые консольные игры на компьютере или мобильном устройстве. Программа объединяет эмуляторы всех известных консолей и позволяет запускать игры для NES, Sega MegaDrive, Super Nintendo, Sony Playstation, Sega Saturn, Nintendo64 и десятков прочих консолей. Серьезный проект в духе свободного софта с кипучей активностью энтузиастов.

RetroArch — это оболочка, которая объединяет десятки сторонних эмуляторов, обеспечивая единый интерфейс управления эмуляторами и коллекцией игр. Все благодаря модульной структуре программы — для каждой консоли автоматически загружается ядро-эмулятор, разработанный сторонними разработчиками. Это, как правило, свободные и хорошо известные эмуляторы, распространяемые свободно и не имеющие прямого отношения к RetroArch. В программе содержится огромный выбор эмуляторов для всех известных консолей и даже некоторых устройств и операционных систем (например, PalmOS). Более того, для каждой консоли доступен не один, а несколько эмуляторов, что позволяет выбирать оптимальный, исходя из преимуществ. Список эмуляторов доступен в специальном разделе программы, а их загрузка происходит полностью автоматически, что очень удобно. Программа включает ряд настроек эмуляции — как общие, так и индивидуальные для каждого отдельного эмулятора. Это позволит тщательно настроить игру и получить максимально возможное качество картинки, звука и скорости.

Интерфейс RetroArch
Интерфейс RetroArch
Выбор эмулятора
Выбор эмулятора
Игра Черный плащ
Игра Черный плащ

К сожалению, там нет эмуляторов с закрытым кодом, многие из которых считаются оптимальными для определенных консолей. Ядер от Kega Fusion (Sega Megadrive), ePSXe (Playstation) или Project64 (Nintendo64) там не найти, но есть очень хорошие альтернативы. Вот несколько эмуляторов популярных консолей, которые есть в составе RetroArch и рекомендуются SLO.ru: NES — Nestopia; MegaDrive — BlastEm; SNES — Snes9X; Playstation — BeetlePSX; Nintendo64 — ParaLLel, Nintendo Wii — Dolphin.

Пользователю остаётся только скачать дампы игр (ромы), найти которые не составит никакого труда — в интернете есть масса коллекций игр для любой консоли.

RetroArch является открытым мультиплатформенным проектом. Можно скачать RetroArch для Windows, GNU/Linux, Android и iOS. Также доступны версии программы для консолей. Кроме того, есть онлайн-версия RetroArch работающая прямо в браузере (с некоторыми ограничениями).

Что нового в RetroArch 1.8.6:

Крупное обновление с рядом улучшений эмуляции и исправлений ошибок.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 16.05.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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