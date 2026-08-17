Sandboxie — это так называемая «песочница» — специальная виртуальная среда, которая полностью изолирована от операционной системы. Программа позволяет создавать защищенную среду, через которую можно запускать любые приложения в режиме полной изоляции от операционной системы и прочих программ. В общем, любая программа, запущенная через Sandboxie никак не повлияет на остальное содержимое компьютера. Все это поможет избежать как просто нежелательных изменений на компьютере после работы программ, так и заражения системы вредоносным кодом.

Помимо прочего, в программе отдельным пунктом предусмотрен запуск веб-браузера и почтового клиента в изолированном режиме. Веб-браузер запущенный через Sandboxie не пропустит вредоносный код, который может содержаться на некоторых сайтах. Помимо этого, такой режим дает дополнительную конфиденциальность: всякие данные типа истории, кук и кэша не просочатся в операционную систему. Такой же режим предусмотрен и для почтовых клиентов, благодаря чему вложения содержащие вирусы не повредят компьютеру.

Программа имеет удобный и простой в освоении интерфейс, поддерживает создание неограниченного количества «песочниц» и имеет массу деловых настроек.

На данный момент можно скачать Sandboxie в двух версиях — Classic и Plus. С некоторых пор, разработчики открыли исходные коды проекта и теперь он развивается силами стороннего разработчика в виде проекта на GitHub (на него ссылается официальный сайт разработчика). Основное отличие новой Sandboxie Plus — новый, более современный и удобный, интерфейс. Классическая версия также получает обновления синхронно с новинкой.