SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Manjaro 26.1.0

Manjaro 26.1.0

 Media Player Classic 2.8.0

Media Player Classic 2.8.0

 Opera 134 — добавлен функционал вертикальных вкладок

Opera 134

 Firefox 155 Nightly — представлен полностью новый интерфейс браузера

Firefox 155 Nightly — новый интерфейс

 AIDA64 8.35

AIDA64 8.35

 Firefox 153 — контейнеры, поддержка HDR, новый интерфейс для работы с ИИ и многое другое

Firefox 153
💬 ОТЗЫВЫ

Sandboxie

1.18.2

Инструмент для создания изолированной среды для запуска программ

Open Source Windows

Скачать Sandboxie

ВЫБОР ВЕРСИИ

Sandboxie — это так называемая «песочница» — специальная виртуальная среда, которая полностью изолирована от операционной системы. Программа позволяет создавать защищенную среду, через которую можно запускать любые приложения в режиме полной изоляции от операционной системы и прочих программ. В общем, любая программа, запущенная через Sandboxie никак не повлияет на остальное содержимое компьютера. Все это поможет избежать как просто нежелательных изменений на компьютере после работы программ, так и заражения системы вредоносным кодом.

Помимо прочего, в программе отдельным пунктом предусмотрен запуск веб-браузера и почтового клиента в изолированном режиме. Веб-браузер запущенный через Sandboxie не пропустит вредоносный код, который может содержаться на некоторых сайтах. Помимо этого, такой режим дает дополнительную конфиденциальность: всякие данные типа истории, кук и кэша не просочатся в операционную систему. Такой же режим предусмотрен и для почтовых клиентов, благодаря чему вложения содержащие вирусы не повредят компьютеру.

Программа имеет удобный и простой в освоении интерфейс, поддерживает создание неограниченного количества «песочниц» и имеет массу деловых настроек.

На данный момент можно скачать Sandboxie в двух версиях — Classic и Plus. С некоторых пор, разработчики открыли исходные коды проекта и теперь он развивается силами стороннего разработчика в виде проекта на GitHub (на него ссылается официальный сайт разработчика). Основное отличие новой Sandboxie Plus — новый, более современный и удобный, интерфейс. Классическая версия также получает обновления синхронно с новинкой.

Интерфейс Sandboxie
Интерфейс Sandboxie
Настройки
Настройки
Запуск программы
Запуск программы

Что нового в последних версиях Sandboxie:

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Sandboxie

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

VirtualBox

Скачать программу для создания виртуальной системы

VMWare Workstation

Скачать функциональный комплекс для создания виртуальной системы

BlueStacks

Скачать эмулятор Android с широкими возможностями

PCSX2

Единственный качественный эмулятор Sony Playstation 2

ePSXe

Скачать самый популярный эмулятор Sony Playstation

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

AIMP

AIMP

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++

×