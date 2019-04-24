SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Sandboxie

5.30

Инструмент для создания изолированной среды для запуска программ

Скачать Sandboxie

Sandboxie — это так называемая «песочница», а точнее специальная виртуальная среда, которая полностью изолирована от операционной системы. Программа позволяет создавать защищенную среду, через которую можно запускать любые приложения в режиме полной изоляции от операционной системы и прочих программ. В общем, любая программа, запущенная через Sandboxie никак не повлияет на остальное содержимое компьютера. Все это поможет избежать как просто нежелательных изменений на компьютере после работы программ, так и заражения системы вредоносным кодом.

Помимо прочего, в программе отдельным пунктом предусмотрен запуск веб-браузера и почтового клиента в изолированном режиме. Веб-браузер запущенный через Sandboxie не пропустит вредоносный код, который может содержаться на некоторых сайтах. Помимо этого, такой режим дает дополнительную конфиденциальность: всякие данные типа истории, кук и кэша не просочатся в операционную систему. Такой же режим предусмотрен и для почтовых клиентов, благодаря чему вложения содержащие вирусы не повредят компьютеру.

Программа имеет удобный и простой в освоении интерфейс, поддерживает создание неограниченного количества «песочниц» и имеет массу деловых настроек.

Что нового в Sandboxie 5.30:

  • Исправлена проблема с активацией и созданием лицензии.
  • Реализована частичная поддержка Windows 10 Insider -Fast Ring 18362.
Скриншот Sandboxie 1 Скриншот Sandboxie 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 24.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать
Telegram

Читайте в Telegram!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

VirtualBox

Программа для создания виртуальной системы

VMWare Workstation

Скачать функциональный комплекс для создания виртуальной системы

BlueStacks

Скачать эмулятор Android с широкими возможностями

PCSX2

Единственный качественный эмулятор Sony Playstation 2

ePSXe

Самый популярный эмулятор Sony Playstation

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64