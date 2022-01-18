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DuckStation

0.1-4788

Скачать современный эмулятор Sony Playstation

Open Source Windows Linux Android
Скачать DuckStation

DuckStation — популярный эмулятор Sony Playstation. Является значительно более современной альтернативой устаревшему ePSXe. Мультиплатформенный проектор с открытыми исходными кодами и версиями для Windows, GNU/Linux и Android. Автором этого эмулятора является человек уже отличившийся участием в разработке Dolphin (эмулятор Nintendo Wii).

Эмулятор DuckStation отлично справляется с большинством хитов консоли (база совместимости игр) и способен обеспечить полноценный геймплей даже на не новом компьютере. Автор эмулятора называет главными целями разработки максимальную точность, производительность и удобство обслуживания кода в долгосрочной перспективе. Важно, что DuckStation поддерживает многие современные технологии и, в отличие от замечательного, но сильно устаревшего ePSXe, будет предпочтительней на современном железе.

Интерфейс DuckStation
Интерфейс DuckStation
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Настройки
Настройки

Системные требования объявленные разработчиком невысоки: любой процессор быстрее картошки, видеокарта не шибко старше 10 лет и 64-битная ОС. Мощным компьютерам тоже найдется куда потратить ресурсы: поддержка Vulkan (также поддерживается OpenGL, D3D11, D3D12), апскейлинг разрешения до 8K, поддержка PGXP (точная геометрия), несколько методов фильтрации текстур, рендеринг True Color (24-бит), сглаживание цветности, набор фильтров пост-обработки и множество прочих особенностей, способных сделать оригинальную картинку гораздо лучше. Пользователю доступен огромный спектр настроек видео, звука, управления и различных аспектов эмуляции Playstation. Применение многих настроек (в том числе и видео) не требует перезапуска эмулятора и все изменения происходят на лету.

Кроме удобного интерфейса с возможностью составления базы игр и ряда самоочевидных функций стоит отметить дополнительные возможности: сохранение в любой момент игрового процесса, быстрая загрузка (без ожидания заставки BIOS), поддержка многих типов образов дисков, два вида интерфейса (обычный и для телевизоров) и многое другое.

Можно скачать DuckStation для Windows, GNU/Linux, Android и в виде Libreto-ядра для работы в составе RetroArch. Как обычно, для работы эмулятора Playstation дополнительно требуется BIOS консоли, который, по юридическим причинам, не идёт в комплекте. Пользователь должен скопировать BIOS со своей консоли или скачать — в интернете он лежит на каждом шагу.

Что нового в DuckStation 0.1-4788:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 18.01.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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