PCSX2 — единственный качественный эмулятор игровой консоли Sony Playstation 2. Программа позволяет запускать и играть в игры для этой консоли на компьютерах с операционными системами Windows и GNU/Linux. Это свободное программное обеспечение, имеющее открытые исходные коды. Можно скачать PCSX2 для Windows и GNU/Linux.

PCSX2, наверное, единственный эмулятор, который успешно воспроизводит большинство игры. Несколько игр, которые тестировал SLO.ru, работали абсолютно идеально — на среднем по производительности компьютере и с максимальными настройками графики, игры работали со скоростью 60 кадров в секунду и не содержали никаких визуальных артефактов. Сам же разработчик заявляет, что подавляющее большинство игр можно пройти от начала и до конца, хотя некоторые проблемы все же могут проявляться. По статистике сообщества, 95% игр идет хорошо, а полностью не работает лишь 0.12%. В общем, скорее всего, выбранная пользователем игра будет работать хорошо или идеально, но ждать 100% совместимости, как с эмуляцией Super Nintendo, пока нельзя.

Сам эмулятор сделан с умом: программа построена на основе плагинов, выбор и настройка которых зависят, в первую очередь, от конфигурации компьютера (иногда и от игр). Все прекрасно и тонко настраивается, что дает широкие возможности для конфигурирования графики, звука и управления. Также есть отладчик. Только ненужно думать, что это сложная программа — если пользователь ничего не понимает в настройках, то базовая конфигурация работоспособна и часто оптимальна.

Игры запускаются как с дисков, так и из образов, которыми пользователи меняются на торрент-трекерах и прочих ресурсах.

Как в случае с эмулятором Playstation 1 ( ePSXe) для работы программы требуется образ BIOS, который не идет в комплекте во избежание обвинений в пиратстве. Пользователи без проблем находят эти самые биосы в интернете.

Очень хорошо! PCSX2 выпускается под лицензией GNU/GPL и является свободным проектом с открытыми исходными кодами. Все желающие могут принять участие в разработке и полностью проект никогда не загнется — даже если разработчики бросят его, то другие продолжат.

Опытные пользователи очень советуют использовать не стабильную строку, а тестовую Nightly, которая часто довольно стабильна и может значительно превосходить по функциональности и производительности стабильные сборки.