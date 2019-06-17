BlueStacks — самый популярный эмулятор операционной системы Android для компьютера с операционной системой Windows. Программа позволяет создавать специальную среду с операционной системой Android и запускать в ней любые приложения. Главное окно BlueStacks отображает стандартный интерфейс Android с которым можно работать также, как с обычным телефоном или планшетом.

Основным способом применения программы является запуск Android-игр на компьютере, которые можно скачать стандартным способом через Google Play (можно использовать готовый аккаунт или создать новый). Обычно, BlueStacks используется желающими поиграть в любимые Android-игры на большом экране и с максимальным комфортом. Также частенько используется читерами для обретения преимуществ в онлайн-играх (понятно, что компьютерная мышь намного эффективнее сенсора телефона).

В самой программе все устроено очень просто и не вызовет никаких проблем даже у начинающего пользователя, ведь интерфейс BlueStacks схож со стандартным интерфейсом Android и привычен. Кроме игр, можно, конечно, запускать и любые другие приложения, но это редко имеет смысл.

Кроме загрузки игр из Google Play и последующего их запуска, программа включает и ряд дополнительных функций: поддержка установки приложений через APK-файлы, возможность указывать любые GPS-координаты, импорт файлов с компьютера в виртуальную среду и еще несколько сопутствующих мелочей.

У программы простой и доступный интерфейс и спектр настроек. Скачать BlueStacks можно бесплатно и на русском языке.