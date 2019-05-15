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VMWare Workstation

15.1.0

Скачать функциональный комплекс для создания виртуальной системы

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VMWare Workstation — это известнейшая система виртуализации. Программа позволяет создавать на обычном компьютере виртуальную систему со собственными ресурсами, на которой можно установить любую операционную систему.

Функциональность программы дает возможность иметь на компьютере виртуальную операционную систему, которая годится для всего и, чаще всего, используется для тестирования. Например, на компьютере с Windows можно установить операционную систему GNU/Linux, которая будет работать одновременно с основной. Разработчики программного обеспечения часто используют VMWare Worksattion для тестирования своих продуктов. Можно найти и более простое применение: создание виртуальной среды для работы с программами, последствия работы которых нежелательны для основной операционной системы. В общем, виртуальная система внутри основной всегда пригодится в очень широком круге задач.

VMWare Workstation является очень серьезным, профессиональным инструментом. При создании виртуальной машины можно уточнить массу опций, что позволит тонко настроить виртуальную систему. Однако можно этого и не делать и воспользоваться типичными настройками — в большинстве случаев это работоспособно.

Систему можно установить в Windows и GNU/Linux. В качестве гостевой операционной системы могут выступать различные версии Windows, большинство дистрибутивов GNU/Linux, а также Solaris и FreeBSD.

Программа распространяется в 2-х версиях. VMWare Workstation Pro — это полнофункциональная редакция с широким диапазоном настроек. Версия VMWare Workstation Player является сокращенной, но бесплатной версией, в которой сохранена основная функциональность, однако отсутствует ряд удобств и дополнительных функций.

Что нового в VMWare Workstation 15.1.0:

  • Добавлена поддержка новых гостевых операционных систем: Windows 10 19H1, Ubuntu 19.04, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Fedora 30, ESXi 6.7 Update 2.
  • Теперь функция растягивания дисплея с гостевой системой поддерживает все операционные системы.
Скриншот VMWare Workstation 1 Скриншот VMWare Workstation 2 Скриншот VMWare Workstation 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 15.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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