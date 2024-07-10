SNES9X — отличный эмулятор Super Nintendo. Программа позволяет играть в игры для этой консоли на компьютере и мобильном устройстве.

Наверное именно SNES9X можно назвать лучшим эмулятором Super Nintendo. Удобный и простой интерфейс, широкий набор полезных настроек для запуска игр и полная совместимость с богатой библиотекой игр. Игры работают идеально даже на самом скромном железе — разработка эмуляторов Super Nintendo достигла успеха еще в начале 2000-х и говорить о проблемах в работе эмуляторов для этой консоли давно не приходится.

SNES9X имеет настройки вывода видео и аудио, поддерживает любые внешние контроллеры, имеет несколько настроек обработки графики для улучшения картинки, поддерживает сохранение в любой момент игры, имеет систему чит-кодов и многое другое.

У программы простой и современный интерфейс с которым удобно и приятно работать. К примеру, другой известный эмулятор ZSNES в функциональном плане немного превосходит SNES9X, однако не может похвастаться современны интерфейсом.

Скачать SNES9X можно для Windows, GNU/Linux, Android и вивде Libreto-ядра для работы в оболочке RetroArch. Сами игры для Super Nintendo можно без проблем найти в виде дампов (ромов) в интернете.