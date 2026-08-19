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VirtualBox

7.2.16

Скачать программу для создания виртуальной системы

Бесплатно Windows Linux

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VirtualBox — это программа для создания виртуальный машин. Путем выделения ресурсов компьютера создает отдельную виртуальную систему с собственными ресурсами, и, что самое главное, с собственной операционной системой. К примеру, на компьютере с операционной системой Windows вы в два счета можете создать виртуальную систему, под которую выделите определенные ресурсы и установите GNU/Linux. Или, наоборот, на компьютер, работающий под управлением Linux установить Windows.

В качестве главной операционной системы VirtualBox поддерживает Windows, GNU/Linux, Mac OS и Solaris. В роли же виртуальной системы могут выступать практически все популярные операционные системы. Программа поддерживает установку операционной системы либо с диска, либо из файла-образа. Все очень просто и не вызовет серьезных трудностей даже у начинающего пользователя. Остается добавить, что программа абсолютно бесплатна и распространяется на основе открытых исходных кодов.

В дополнение к самому дистрибутиву выпускается дополнительный пакет, который предоставляет поддержку USB 3.0, протокола контроля удаленного рабочего стола (VirtualBox RDP) и загрузчика Intel PXE с поддержкой сетевых карт E1000.

Интерфейс VirtualBox
Интерфейс VirtualBox
здание виртуальной машины
Создание виртуальной машины
Настройка
Настройка

Что нового в последних версиях VirtualBox:

Что нового в VirualBox 7.2.0

Ключевые изменения:

  • Упрощен доступ к главным функциям программы. Главные инструменты и инструменты выбранной виртуальной машины перемещены из главного меню на панель задач глобальных инструментов (вертикальное слева) и на вкладки инструментов виртуальной машины (горизонтально над правой панелью).
  • Добавлена поддержка виртуализации ARM-виртуальных машин в унифицированный пакет установщика Windows.
  • Добавлена поддержка виртуализации Windows 11 на ARM.
  • Ускорено декодирования видео при включении 3D на хостах с GNU/Linux.
  • Гостевые дополнения для нового типа Windows 11 с ARM.
  • Теперь эмуляция контроллера хранилища NVMe является частью базового пакета с открытым исходным кодом.

Также предпринята масса прочих улучшений и исправлений. Читайте полный список изменений на официальном сайте.

VirtualBox 7 включает поддержку установки гостевой операционной системы Windows 11. Реализовано шифрование виртуальных систем и предусмотрен ряд прочих улучшений.

Читайте новость VirtualBox 6.0 — крупное обновление комплекса виртуализации

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о VirtualBox

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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