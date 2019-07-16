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VirtualBox

6.0.10

Программа для создания виртуальной системы

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VirtualBox – это программа для создания виртуальный машин. Путем выделения ресурсов компьютера создает отдельную виртуальную систему с собственными ресурсами, и, что самое главное, с собственной операционной системой. К примеру, на компьютере с операционной системой Windows вы в два счета можете создать виртуальную систему, под которую выделите определенные ресурсы и установите GNU/Linux. Или, наоборот, на компьютер, работающий под управлением Linux установить Windows.

В качестве главной операционной системы VirtualBox поддерживает Windows, GNU/Linux, Mac OS и Solaris. В роли же виртуальной системы могут выступать практически все популярные операционные системы. Программа поддерживает установку операционной системы либо с диска, либо из файла-образа. Все очень просто и не вызовет серьезных трудностей даже у начинающего пользователя. Остается добавить, что программа абсолютно бесплатна и распространяется на основе открытых исходных кодов.

В дополнение к самому дистрибутиву выпускается дополнительный пакет, который предоставляет поддержку USB 2.0, протокола контроля удаленного рабочего стола (VirtualBox RDP) и загрузчика Intel PXE с поддержкой сетевых карт E1000.

Что нового в VirtualBox 6.0.10:

Это сервисное обновление, исправляющее различные ошибки и сбои.

Читайте новость: VirtualBox 6.0 — крупное обновление комплекса виртуализации

Скриншот Virtualbox 1 Скриншот Virtualbox 2 Скриншот Virtualbox 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 16.07.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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