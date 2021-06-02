Project64 — давно существующий и самый стабильный эмулятор игровой системы Nintendo 64. С помощью этой программы можно играть в игры для этой консоли.

Project64 способен запускать и стабильно воспроизводить большинство игр для Nintendo 64. У эмуляторы есть проблемы с некоторыми играми, однако это не частое явление. В общем и целом, возможные проблемы чаще всего не проявляются и можно качественно играть в большинство популярных игр.

Программа проста в управлении. Базовых настроек совсем немного и их назначение будет понятно большинству пользователей. Серьезная же настройка заключается в подборе оптимальных плагинов, на основе которых работает эмулятор. Видео, аудио, управление и RSP — для всего есть несколько внешних плагинов, у каждого из которых могут быть свои плюсы при работе с некоторыми играми. Стандартная же конфигурация почти всегда будет работать оптимально.