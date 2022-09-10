ghostwriter — отличный текстовый редактор с поддержкой Markdown-форматирования. Рассчитан на написание заметок, статей, подготовки постов для блога и всего такого прочего. Бесплатный и с открытыми исходными кодами. Написан на C++ — никакого медленного Electron, как это часто бывает у таких программ. В общем и целом, этот редактор значительно менее функционален, чем популярные MarkText и Typora, но его возможностей может быть вполне достаточно широкой аудитории, а работает он заметно быстрее.

ghostwriter предлагает очень чистый интерфейс, не отвлекающий от написания текста. По умолчанию представлено 2 панели - одна с Markdown-редактором, а вторая с получившейся разметкой (вторую можно скрыть). Поддерживаются темы для кастомизации интерфейса, а также изменение шрифтов.

Интерфейс ghostwriter Окно редактора, превью и статистика Настройки

ghostwriter поддерживает многие особенности форматирования с помощью разметки Markdown. Кроме того, есть краткая встроенная шпаргалка по синтаксисе Markdown, которая располагаются на боковой панели и вызывается клавишей F1. Поддерживается копирование текста с форматированием в формате HTML.

Стоит выделить следующие возможности программы: проверка орфографии (есть русский словарь), автосохранение изменений в документе, быстрая навигация по крупному документу, функция фокусировки для выделения текста вокруг курсора и скрытие остального, экспорт (HTML, DOC, ODT, PDF и некоторые другие форматы). Отельной строкой стоит отметить статистику документа (количество символов, слов, параграфов страниц) и статистику сеанса (время работы над документом, уровень сложности и прочее). О таких самоочевидных функциях, как масштабирование, история недавних документов, бесконечная отмена действий, поиск можно и было и не упоминать.

И да, этот текст набран в ghostwriter. Было удобно.