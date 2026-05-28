MarkText — мощный текстовый редактор с поддержкой Markdown-разметки, рассчитанный на написание текста и его форматирование. Полностью бесплатный, открытый проект с Github, на котором он имеет внушительный рейтинг популярности в 56 000+ звезд. Можно скачать MarkText для Windows и GNU/Linux.

У MarkText очень чистый интерфейс с превью Markdown-форматирования в реальном времени. Довольно хороший функционал скрыт в дополнительных меню, чтобы ничего не отвлекало от написания текста. Стоит отметить следующие особенности: вкладки для удобной работы с несколькими документами; пара меню для быстрого форматирования текста; палитра команд для быстрого выполнения действий; режимы исходного кода, пишущей машинки и фокусировки на выбранном параграфе (остальные затемняются); статистика документа одним числом и переключением параметров кликом мыши (количество параграфов, слов или символов). В комплекте идёт 6 тем оформления интерфейса — темные и светлые.

Также нужно отметить следующие важные функции: проверка орфографии (есть русский язык), автоматическое сохранение изменений по ходу работы, вставка изображений из буфера обмена, экспорт в HTML и PDF.

MarkText поддерживает многие особенности разметки Markdown. На данный момент поддерживаются спецификации CommonMark, GitHub Flavored Markdown и частично Pandoc Markdown.

MarkText построен на основе Electron (Chromium) и потому это не самая быстрая программа (особенно на слабом железе). Если пользователю не хватает скорости, а потребление ресурсов кажется избыточным, то можно посоветовать обратить внимание на менее функциональный, но более быстрый ghostwriter.