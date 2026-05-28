MarkText

0.19.0

MarkText — мощный текстовый редактор с поддержкой Markdown-разметки, рассчитанный на написание текста и его форматирование. Полностью бесплатный, открытый проект с Github, на котором он имеет внушительный рейтинг популярности в 56 000+ звезд. Можно скачать MarkText для Windows и GNU/Linux.

У MarkText очень чистый интерфейс с превью Markdown-форматирования в реальном времени. Довольно хороший функционал скрыт в дополнительных меню, чтобы ничего не отвлекало от написания текста. Стоит отметить следующие особенности: вкладки для удобной работы с несколькими документами; пара меню для быстрого форматирования текста; палитра команд для быстрого выполнения действий; режимы исходного кода, пишущей машинки и фокусировки на выбранном параграфе (остальные затемняются); статистика документа одним числом и переключением параметров кликом мыши (количество параграфов, слов или символов). В комплекте идёт 6 тем оформления интерфейса — темные и светлые.

Также нужно отметить следующие важные функции: проверка орфографии (есть русский язык), автоматическое сохранение изменений по ходу работы, вставка изображений из буфера обмена, экспорт в HTML и PDF.

MarkText поддерживает многие особенности разметки Markdown. На данный момент поддерживаются спецификации CommonMark, GitHub Flavored Markdown и частично Pandoc Markdown.

MarkText построен на основе Electron (Chromium) и потому это не самая быстрая программа (особенно на слабом железе). Если пользователю не хватает скорости, а потребление ресурсов кажется избыточным, то можно посоветовать обратить внимание на менее функциональный, но более быстрый ghostwriter.

Интерфейс MarkText
Вкладки и боковая панель
Настройки
Что нового в последних версиях MarkText:

MarkText 0.19.0 — первое обновление за 4 года! Проект снова ожил и можно рассчитывать на дальнейшее развитие. Ниже приведен краткий список ключевых изменений:

  • Упразднена 32-битная версия.
  • Переход на современную сборку electron-vite.
  • Electron обновлен до версии 17.
  • Полный переход на TypeScript.
  • Переход с npm на pnpm.
  • Появилась сборка для Windows ARM64.
  • Добавлена поддержка расширения .mdx.
  • Изолирована среда рендеринга (включен sandbox и contextIsolation).
  • Упразднен лимит 5 Мб на загрузку изображений.
  • Инструмент загрузки картинок теперь по умолчанию использует PicGo.
  • Улучшена сортировка файлов/папок.
  • Улучшена возможность скрывать список открытых файлов.
  • Удален небезопасный модуль languine.
  • Исправлено множество ошибок.
