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SoftMaker Office

2021 (1018)

Полнофункциональный пакет офисных программ

Пробная версия Windows Linux
Скачать SoftMaker Office

SoftMaker Office — это офисный пакет способный заменить собой Microsoft Office. Программа включает все необходимые компоненты, имеет высокую скорость запуска и работы, имеет симпатичный и удобный интерфейс.

Пакет включает мощный текстовый процессор со всеми полагающимися функциями (TextMaker), табличный процессор (PlanMaker), компонент для создания презентаций (Presentations), среду для выполнения скриптов (BasicMaker), функциональный почтовый клиент с широкими возможностями по работе с электронной почтой/контактами/задачами (eM Client) и набор словарей Berlitz. Два последних компонента доступны только в расширенной Pro-версии. Все компоненты полностью совместимы с форматами от Microsoft (как со старыми DOC, XLS и PPT, так и с новыми DOCX, XLSX и PPTX). Также разработчики утверждают, что их программа лучше прочих альтернативных офисных пакетов совместим с форматами Microsoft Office.

Программа платная (80 долларов за обычную и 100 за расширенную версию) и это серьезный минус, который отпугнет большинство пользователей. И хотя цена программы ниже, чем у Microsoft Office, но это, конечно же, мешает конкурировать с полностью бесплатными и не менее функциональными пакетами OpenOffice и LibreOffice.

Что нового в SoftMaker Office 2021 (1018):

Исправлены ошибки.

Скриншот SoftMaker Office 1 Скриншот SoftMaker Office 2 Скриншот SoftMaker Office 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 22.08.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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