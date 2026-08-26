LibreOffice — это качественный и полностью бесплатный офисный пакет со всеми необходимыми компонентами. Можно скачать LibreOffice для Windows, GNU/Linux и Android.

LibreOffice построен на основе популярного офисного пакета OpenOffice и развивается сообществом свободных разработчиков. Основной целью LibreOffice является создание полностью свободного и независимого офисного пакета с большим сообществом разработчиков. Если OpenOffice развивается под контролем компании Oracle, то LibreOffice избавлен от жестких рамок и полностью свободен (в рамках лицензии LGPL).

LibreOffice запросто способен заменить платный офисный пакет Microsoft Office. Программа включает все, что нужно пользователю: текстовый процессор, электронные таблицы, программу для создания презентаций, векторный графический редактор, редактор математических формул и механизм подключения к базам данных. Также в пакете имеется ряд фильтров для импорта и экспорта документов в наиболее распространенные форматы, включая форматы Microsoft Office. Все компоненты LibreOffice включают все необходимое для удобной и продуктивной работы.

Рекомендуется скачать LibreOffice тем, кому нужен бесплатный и полнофункциональный набор офисных программ.