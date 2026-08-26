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LibreOffice

26.8.0

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LibreOffice — это качественный и полностью бесплатный офисный пакет со всеми необходимыми компонентами. Можно скачать LibreOffice для Windows, GNU/Linux и Android.

LibreOffice построен на основе популярного офисного пакета OpenOffice и развивается сообществом свободных разработчиков. Основной целью LibreOffice является создание полностью свободного и независимого офисного пакета с большим сообществом разработчиков. Если OpenOffice развивается под контролем компании Oracle, то LibreOffice избавлен от жестких рамок и полностью свободен (в рамках лицензии LGPL).

LibreOffice запросто способен заменить платный офисный пакет Microsoft Office. Программа включает все, что нужно пользователю: текстовый процессор, электронные таблицы, программу для создания презентаций, векторный графический редактор, редактор математических формул и механизм подключения к базам данных. Также в пакете имеется ряд фильтров для импорта и экспорта документов в наиболее распространенные форматы, включая форматы Microsoft Office. Все компоненты LibreOffice включают все необходимое для удобной и продуктивной работы.

Рекомендуется скачать LibreOffice тем, кому нужен бесплатный и полнофункциональный набор офисных программ.

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Что нового в последних версиях LibreOffice:

Что нового в LibreOffice 25.2: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/25.2

Что нового в LibreOffice 7.4.0

Общие:

  • Предприняты улучшения поддержки темного режима интерфейса.
  • Новые, более красочные, иконки.
  • На начальный экран добавлена возможность фильтрации недавних документов по их типу.
  • В инструмент экспорта в PDF добавлены новые функции и настройки.
  • В диалог настройки шрифта добавлены новые настройки.
  • В правый нижний угол редактора макросов добавлен ползунок масштабирования.

Writer:

  • Значительно улучшены закладки.
  • Добавлена начальная поддержка машинного перевода (используется сервис DeepL).
  • Предприняты улучшения для проверки орфографии.
  • Добавлена поддержка новых типов объектов. В частности позволяет лучше работать с формами PDF.
  • Добавлена функция автоматической проверки соответствия документа требованиям доступности (для людей с ограниченными возможностями).
  • Добавлена возможность помечать объекты, используемые для оформления, что позволит исключить их из документа для людей с ограниченными возможностями.

Calc:

  • Добавлена поддержка размещения таблиц с данными в диаграммах.
  • Мастер функций теперь поддерживает поиск в описаниях.
  • Добавлена функция расшифровки числовых значений в различных форматах.
  • Теперь условное форматирование не чувствительно к регистру.
  • Реализовано правильное поведение при обработке чисел с одиночной кавычкой (‘).

Impress и Draw:

  • Добавлена возможность создания собственных стилей таблиц, а также добавлен набор новых готовых стилей.
  • Добавлена возможность перетаскивать объекты в окно навигатора.
  • Добавлены функции обрезки видеороликов.
  • Добавлена возможность запускать консоль показа презентаций в обычном окне (а не только в полноэкранном режиме).

Почитайте новость: LibreOffice 7.3.0 — крупное обновление со значительно улучшенной совместимостью

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о LibreOffice

Отличный комплекс, да с устаревшим интерфейсом, да непривычно, но если вы работаете на себя, или просто вам нужно, что то делать по дому-школе. То это отличное решение, главное бесплатное. Я дома работаю на нём более 3 лет. Писал и оформлял много документов, в том числе которые направлял в гос-учреждения, проблем нет, просто немного понимать, что делаешь. Пару раз отправил на рабочий почту, где стоит офис 2019, понял, где есть проблемы и теперь на автомате знаю, какие таблицы плохо работают в офисе 2019. Сохраняйте в расширениях docx / .xlsx

Автор: FogY29.05.2026

Уж не знаю, как для организаций, где требуется 100% совместимость с Microsoft Office, но для дома, точно, отличный вариант. Пользуюсь текстом и таблицами - никак проблем несовместимости не наблюдаю.

Автор: ess es186818.02.2022

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