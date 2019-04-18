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LibreOffice

6.2.3

Бесплатный полнофункциональный пакет офисных программ

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LibreOffice — это качественный и полностью бесплатный офисный пакет со всеми необходимыми компонентами. Построен на основе популярного офисного пакета OpenOffice и развивается сообществом свободных разработчиков. Основной целью LibreOffice является создание полностью свободного и независимого офисного пакета с большим сообществом разработчиков. Если OpenOffice развивается под контролем компании Oracle, то LibreOffice избавлен от жестких рамок и полностью свободен (в рамках лицензии LGPL).

LibreOffice запросто способен заменить платный офисный пакет Microsoft Office. Программа включает все, что нужно пользователю: текстовый процессор, электронные таблицы, программу для создания презентаций, векторный графический редактор, редактор математических формул и механизм подключения к базам данных. Также в пакете имеется ряд фильтров для импорта и экспорта документов в наиболее распространенные форматы, включая форматы Microsoft Office. Все компоненты LibreOffice включают все необходимое для удобной и продуктивной работы.

Рекомендуется скачать LibreOffice тем, кому нужен бесплатный и полнофункциональный набор офисных программ.

Что нового в LibreOffice 6.2.3:

Стандартное сервисное обновление для исправления ошибок и повышения стабильности.

Почитайте новость: LibreOffice 6.2.0 — обновление офиса с новыми панелями инструментов

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ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 18.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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