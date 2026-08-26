LibreOffice — это качественный и полностью бесплатный офисный пакет со всеми необходимыми компонентами. Можно скачать LibreOffice для Windows, GNU/Linux и Android.
LibreOffice построен на основе популярного офисного пакета OpenOffice и развивается сообществом свободных разработчиков. Основной целью LibreOffice является создание полностью свободного и независимого офисного пакета с большим сообществом разработчиков. Если OpenOffice развивается под контролем компании Oracle, то LibreOffice избавлен от жестких рамок и полностью свободен (в рамках лицензии LGPL).
LibreOffice запросто способен заменить платный офисный пакет Microsoft Office. Программа включает все, что нужно пользователю: текстовый процессор, электронные таблицы, программу для создания презентаций, векторный графический редактор, редактор математических формул и механизм подключения к базам данных. Также в пакете имеется ряд фильтров для импорта и экспорта документов в наиболее распространенные форматы, включая форматы Microsoft Office. Все компоненты LibreOffice включают все необходимое для удобной и продуктивной работы.
Рекомендуется скачать LibreOffice тем, кому нужен бесплатный и полнофункциональный набор офисных программ.
Что нового в последних версиях LibreOffice:
Что нового в LibreOffice 25.2: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/25.2
Что нового в LibreOffice 7.4.0
Общие:
- Предприняты улучшения поддержки темного режима интерфейса.
- Новые, более красочные, иконки.
- На начальный экран добавлена возможность фильтрации недавних документов по их типу.
- В инструмент экспорта в PDF добавлены новые функции и настройки.
- В диалог настройки шрифта добавлены новые настройки.
- В правый нижний угол редактора макросов добавлен ползунок масштабирования.
Writer:
- Значительно улучшены закладки.
- Добавлена начальная поддержка машинного перевода (используется сервис DeepL).
- Предприняты улучшения для проверки орфографии.
- Добавлена поддержка новых типов объектов. В частности позволяет лучше работать с формами PDF.
- Добавлена функция автоматической проверки соответствия документа требованиям доступности (для людей с ограниченными возможностями).
- Добавлена возможность помечать объекты, используемые для оформления, что позволит исключить их из документа для людей с ограниченными возможностями.
Calc:
- Добавлена поддержка размещения таблиц с данными в диаграммах.
- Мастер функций теперь поддерживает поиск в описаниях.
- Добавлена функция расшифровки числовых значений в различных форматах.
- Теперь условное форматирование не чувствительно к регистру.
- Реализовано правильное поведение при обработке чисел с одиночной кавычкой (‘).
Impress и Draw:
- Добавлена возможность создания собственных стилей таблиц, а также добавлен набор новых готовых стилей.
- Добавлена возможность перетаскивать объекты в окно навигатора.
- Добавлены функции обрезки видеороликов.
- Добавлена возможность запускать консоль показа презентаций в обычном окне (а не только в полноэкранном режиме).
Почитайте новость: LibreOffice 7.3.0 — крупное обновление со значительно улучшенной совместимостью
Отзывы о LibreOffice
Отличный комплекс, да с устаревшим интерфейсом, да непривычно, но если вы работаете на себя, или просто вам нужно, что то делать по дому-школе. То это отличное решение, главное бесплатное. Я дома работаю на нём более 3 лет. Писал и оформлял много документов, в том числе которые направлял в гос-учреждения, проблем нет, просто немного понимать, что делаешь. Пару раз отправил на рабочий почту, где стоит офис 2019, понял, где есть проблемы и теперь на автомате знаю, какие таблицы плохо работают в офисе 2019. Сохраняйте в расширениях docx / .xlsx
Уж не знаю, как для организаций, где требуется 100% совместимость с Microsoft Office, но для дома, точно, отличный вариант. Пользуюсь текстом и таблицами - никак проблем несовместимости не наблюдаю.