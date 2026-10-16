OpenOffice — бесплатный офис. Представляет собой мощнейший офисный пакет, распространяемый на основе открытых исходных кодов. Вполне способен стать достойной заменой офисному пакеты от Microsoft. Программа уже довольно-таки твердо стоит на ногах и действительно составляет ощутимую конкуренцию офису от Microsoft. Об этом факте говорят сами пользователи все чаще и чаще обращающие внимание на этот весьма достойный продукт. В этом офисном пакете содержатся все необходимые функции и поддерживаются все популярные форматы.

В состав OpenOffice: текстовый процессор, электронные таблицы, программа для создания презентаций, векторный графический редактор, а так же компонент для построения математических формул. В пакет также включены модули для импорта и экспорта документов в наиболее распространенные форматы, включая форматы Microsoft Office.

Скачать OpenOffice и пользоваться им можно абсолютно бесплатно.