SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
ONLYOFFICE 10

ONLYOFFICE 10

 MSI Kombustor 4.1.37.0

MSI Kombustor 4.1.37.0

 Firefox 158

Firefox 158

 FCEUX 2.7.0

FCEUX 2.7.0

 MarkText 0.20.0

MarkText 0.20.0

 SARDU 6.1.0

SARDU 6.1.0
💬 ОТЗЫВЫ

OpenOffice

4.1.17

Полностью бесплатный офисный пакет

Open Source Windows Linux

Скачать OpenOffice

ВЫБОР ВЕРСИИ

OpenOffice — бесплатный офис. Представляет собой мощнейший офисный пакет, распространяемый на основе открытых исходных кодов. Вполне способен стать достойной заменой офисному пакеты от Microsoft. Программа уже довольно-таки твердо стоит на ногах и действительно составляет ощутимую конкуренцию офису от Microsoft. Об этом факте говорят сами пользователи все чаще и чаще обращающие внимание на этот весьма достойный продукт. В этом офисном пакете содержатся все необходимые функции и поддерживаются все популярные форматы.

В состав OpenOffice: текстовый процессор, электронные таблицы, программа для создания презентаций, векторный графический редактор, а так же компонент для построения математических формул. В пакет также включены модули для импорта и экспорта документов в наиболее распространенные форматы, включая форматы Microsoft Office.

Скачать OpenOffice и пользоваться им можно абсолютно бесплатно.

Скриншот OpenOffice 1 Скриншот OpenOffice 2 Скриншот OpenOffice 3 Скриншот OpenOffice 4 Скриншот OpenOffice 5 Скриншот OpenOffice 6

Что нового в последних версиях OpenOffice:

Версия OpenOffice 4.1.16 исправляет ошибки и включает обновленные словари.

Читайте новость: OpenOffice 4.1.8 — сервисное обновление бесплатного пакета офисных программ.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о OpenOffice

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Microsoft Office

Скачать самый популярный пакет офисных программ

LibreOffice

Скачать бесплатный полнофункциональный пакет офисных программ

WPS Office

Скачать бесплатный офисный пакет с полным функционалом

SoftMaker Office

Полнофункциональный пакет офисных программ

AbiWord

Бесплатный текстовый процессор с открытыми кодами

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

AIMP

AIMP

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++

×