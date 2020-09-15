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Typora

0.9.96

Текстовый процессор с поддержкой Markdown

Бесплатно Windows Linux
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Typora — простая и удобная программа для набора текста, написания статей и подготовки различных тесктовых материалов. Рассчитана на работы с разметкой в формате Markdown.

Знакомство с программой начинается с очень простого и чистого интерфейса — сразу складывает позитивное впечатление от симпатичного минималистичного оформления и отсутствия явно избыточного функционала. Все функции форматирования текста расположены на верхней панели инструментов и в контекстном меню. Ничто не отвлекает от написания текста, однако дополнительные функции всегда под рукой.

Markdown — формат форматирования документов, используемый в Typora. Это простой и доступный формат разметки документа, часто используется в интернете и отлично годится для простого форматирования элементов текстового документа. Многим пользователям нравится разметка Markdown и они хотят использовать ее везде, однако программа подойдет и тем, кто даже и знать не желает о тонкостях форматирования и будет пользоваться Typora как простым редактором текста.

На практике, это простой и удобный инструмент для создания заметок, написания статей, подготовки для публикации различных текстовых материалов. Поддерживаются все необходимые функции для форматирования текста: изменение базовых параметров текста (жирный, курсив, подчеркивание и прочее), параграфы, заголовки нескольких уровней, гиперссылки в тексте, прочие простые элементы форматирования. Также поддерживаются чуть более сложные элементы: списки, встроенные изображения, таблицы, цитаты, блоки с кодом и разметкой, математические блоки и прочее. Интересной особенностью программы является возможность переключения между базовым видом, в котором пользователь видит результаты форматирования и режимом, в котором отражены теги форматирования.

Для удобства пользователя, в программе есть несколько дополнительных удобств: фокусировка на редактируемом абзаце, режим «печатной машинки», поиск с заменой, несколько тем оформления интерфейса, перетаскивание туда-сюда и прочее.

У Typora есть значительный минус, который может оттолкнуть русскоязычных пользователей — функция проверки орфографии работает только с английским языком. Будем надеяться, что в будущем добавится словарь русского языка или будет реализована возможность подключать внешние словари.

Что нового в Typora 0.9.96:

  • Добавлена поддержка синтаксиса Q.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот Typora 1 Скриншот Typora 2 Скриншот Typora 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 15.09.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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