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Typora

1.14.9.0

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Пробная версия Windows Linux

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Typora — простая и удобная программа для набора текста, написания статей и подготовки различных тесктовых материалов. Рассчитана на работы с разметкой в формате Markdown.

Знакомство с программой начинается с очень простого и чистого интерфейса — сразу складывает позитивное впечатление от симпатичного минималистичного оформления и отсутствия явно избыточного функционала. Все функции форматирования текста расположены на верхней панели инструментов и в контекстном меню. Ничто не отвлекает от написания текста, однако дополнительные функции всегда под рукой.

Markdown — формат форматирования документов, используемый в Typora. Это простой и доступный формат разметки документа, часто используется в интернете и отлично годится для простого форматирования элементов текстового документа. Многим пользователям нравится разметка Markdown и они хотят использовать ее везде, однако программа подойдет и тем, кто даже и знать не желает о тонкостях форматирования и будет пользоваться Typora как простым редактором текста.

На практике, это простой и удобный инструмент для создания заметок, написания статей, подготовки для публикации различных текстовых материалов. Поддерживаются все необходимые функции для форматирования текста: изменение базовых параметров текста (жирный, курсив, подчеркивание и прочее), параграфы, заголовки нескольких уровней, гиперссылки в тексте, прочие простые элементы форматирования. Также поддерживаются чуть более сложные элементы: списки, встроенные изображения, таблицы, цитаты, блоки с кодом и разметкой, математические блоки и прочее. Интересной особенностью программы является возможность переключения между базовым видом, в котором пользователь видит результаты форматирования и режимом, в котором отражены теги форматирования.

Для удобства пользователя, в программе есть несколько дополнительных удобств: фокусировка на редактируемом абзаце, режим «печатной машинки», поиск с заменой, несколько тем оформления интерфейса, перетаскивание туда-сюда и прочее.

Скриншот Typora 1 Скриншот Typora 2 Скриншот Typora 3

Что нового в последних версиях Typora:

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Typora

Уважаемая редакция! Зачем вы помечаете программу как «бесплатная», когда она существенно платная = $15 да ещё с триальным периодом? Вводите народ в заблуждение.

Автор: Alecsis05.08.2026
От вебмастера: Ваша правда. Спасибо за сигнал. Исправил ошибку. Во время довольно продолжительного тестирования программа была бесплатна, а ближе к релизу первой стабильной версии стала платной. Увы.

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