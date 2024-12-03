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ASUS GPU Tweak

1.8.1.2

Скачать инструмент для разгона видеокарты

Бесплатно Windows

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ASUS GPU Tweak III — функциональный инструмент для тонкой настройки видеокарты и мониторинга ее текущего состояния. Поддерживает видеокарты NVIDIA GeForce и AMD Radeon от разных производителей, а не только от ASUS. Альтернатива популярнейшей MSI Afterburner.

ASUS GPU TWEAK имеет набор настроек для разгона видеокарты и прочих сопутствующих опций, типа понижения скорости вращения вентиляторов. Пользователю доступна как ручная настройка, так и предустановленные наборы настроек в виде профилей (к примеру, высокая производительность или бесшумный режим). Поддерживается ряд удобств, типа автоматической смены профиля при достижении определенных значений. Автоматическая смена профиля очень полезна при экстремальных нагрузках. Также стоит отметить тюнер напряжения и частоты и управление вентиляторами.

Конечно же ASUS GPU TWEAK включает подробную информацию о видеокарте и ее текущем состоянии. Присутствует широкая статистика и наглядные графики.

Еще одной важной особенностью является мониторинг через встроенный оверлей, который позволит следить за состоянием видеокарты прямо во время работы приложения (игры).

Остается отметить настраиваемый интерфейс и встроенную утилиту GPU-Z.

К минусам можно отнести отсутствие русского языка интерфейса.

Интерфейс ASUS GPU Tweak
Интерфейс ASUS GPU Tweak
Настройка оверлея
Настройка оверлея
Графики
Графики

Что нового в последних версиях ASUS GPU Tweak:

Что нового в ASUS GPU Tweak 1.8.1.2

Исправлена ​​проблема с OSD.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о ASUS GPU Tweak

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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