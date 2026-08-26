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NVIDIA GeForce Game Ready

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NVIDIA GeForce Game Ready — драйверы для видеокарт, основанных на чипах производства NVIDIA. Нужны для обеспечения правильной работы видеокарты.

Этот набор включает сами драйверы для видеокарт NVIDIA, NVIDIA app (центр управления, видеокартой и всем игровым хозяйством), а также около 20 прочих компонентов. NVIDIA app позволяет осуществлять настройку, оптимизацию (в том числе под конкретные игры и приложения), отслеживать состояние важных параметров работы видеокарты. Также предлагается богатый функционал для работы с библиотекой игр — каталогизация, настройка под конкретную игру, создание скриншотов и запись видео, статистика и многое другое, полезное любителям видеоигр. Конечно, NVIDIA app можно и не устанавливать — при установке драйверов будет соответствующая опция.

Видеокарта — важнейшая часть аппаратного обеспечения игрового компьютера. Новый драйвер оказывает значительное влияние как на общую производительность системы, так и на частности, типа оптимизации под конкретные игры. Проще говоря, новейшая игра может показывать заметно более высокие результаты производительности с новым, оптимизированным драйвером, чем с выпущенным пару месяцев назад. GeForce Game Ready постоянно оптимизируется под новейшие игры. Рекомендуется обновлять GeForce GameReady регулярно (он может делать это самостоятельно в автоматическом режиме).

Интерфейс NVIDIA GeForce Experience
Интерфейс NVIDIA GeForce Experience
Библиотека игр
Библиотека игр
Информация
Информация

Есть две версии драйверов GeForce: Game Ready и Studio. Версия Game Ready ориентирована на геймеров и включает оптимизации под самые свежие игры. Версия Studio ориентирована на программы для работы с графикой и видео. Обе версии драйвера могут быть использованы в любых целях — разница только в оптимизациях под новинки игр, которые сначала включаются в версию Game Ready, но могут быть нестабильны. По большому счету эти версии практически одинаковы. Цикл выпуска Game Ready стремится включать оптимизации под новые игры в первые дни после их выпуска, а Studio ориентируется на большую стабильность и новые версии выпускаются с некоторой задержкой.

Технические характеристики последних версий драйверов NVIDIA GeForce. Поддержка видеочипов GeForce серий 10, 16, 20, 30, 700, 900, а также TITAN. Поддерживаются следующие API: OpenCL, OpenGL, Vulkan, DirectX 11/12.

Обратите внимание на утилиту NVCleanstall. Она позволяет тонко настроить установку драйверов — выбирать устанавливаемые компоненты. Можно отказаться от установки массы компонентов, которые не являются необходимыми, но от них нельзя отказаться через стандартный установщик драйверов.

Что нового в последних версиях NVIDIA GeForce Game Ready:

Что нового в NVIDIA GeForce Game Ready 610.88

  • Добавлена поддержка (технологии DLSS и RTX) новых игр Halo Campaign Evolved и Gears of War: E-Day Beta и Mistfall Hunter.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в NVIDIA GeForce Game Ready 610.47

  • Добавлена поддержка CUDA 13.3.
  • Добавлены новейшие улучшения производительности и исправлены ошибки.
  • Добавлена поддержка DLSS 4.5 в новейших играх: 007 First Light, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, EA SPORTS F1 25: 2026 Season Pack и World of Tanks: HEAT.

Что нового в NVIDIA GeForce Game Ready 596.21

Добавлена поддержка DLSS 4.5 в новейших играх, в том числе PRAGMATA и NTE (Neverness to Everness), а также Windrose с поддержкой DLSS 4.

Что нового в NVIDIA GeForce Game Ready 595.71

  • Улучшена поддержка DLSS 4 новейшими играми, включая Resident Evil Requiem.
  • Поддержка Game Ready для Marathon с DLSS Super Resolution и NVIDIA Reflex.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в NVIDIA GeForce Game Ready 591.86

  • Оптимизация DLSS 4 для новейших игр, в том числе ARC Raiders (Headwind) и Arknights: Endfield.
  • Добавлена поддержка DLSS 4.5 (Super Resolution) для Highguard.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в NVIDIA GeForce Game Ready 591.74

  • Добавлена поддержка нового DLSS 4.5.
  • Добавлена поддержка новых мониторов NVIDIA G-SYNC.
  • Исправлены ошибки.

В предыдущих версиях:

  • Добавлена поддержка CUDA 13.1 и новая версия внутреннего компилятора OpenCL (с Clang/NVVM 7.0).
  • Улучшена поддержка DLSS 4 для Battlefield 6: Winter Offensive и Call of Duty: Black Ops 7.
  • Поддержка избранных классических 32-битных игр PhysX с GPU-ускорением. Видеокарты серии GeForce RTX 50 были выпущены одновременно с прекращением поддержки 32-битной архитектуры CUDA. Это означало, что эффекты PhysX в ряде старых, но популярных игр не поддерживались графическим ускорением на видеокартах серии GeForce RTX 50. Добавлена поддержка следующих игр: Alice: Madness Returns, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Origins, Borderlands 2, Mafia II, Metro 2033, Metro: Last Light, Mirror’s Edge.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о NVIDIA GeForce Game Ready

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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