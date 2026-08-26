NVIDIA GeForce Game Ready — драйверы для видеокарт, основанных на чипах производства NVIDIA. Нужны для обеспечения правильной работы видеокарты.

Этот набор включает сами драйверы для видеокарт NVIDIA, NVIDIA app (центр управления, видеокартой и всем игровым хозяйством), а также около 20 прочих компонентов. NVIDIA app позволяет осуществлять настройку, оптимизацию (в том числе под конкретные игры и приложения), отслеживать состояние важных параметров работы видеокарты. Также предлагается богатый функционал для работы с библиотекой игр — каталогизация, настройка под конкретную игру, создание скриншотов и запись видео, статистика и многое другое, полезное любителям видеоигр. Конечно, NVIDIA app можно и не устанавливать — при установке драйверов будет соответствующая опция.

Видеокарта — важнейшая часть аппаратного обеспечения игрового компьютера. Новый драйвер оказывает значительное влияние как на общую производительность системы, так и на частности, типа оптимизации под конкретные игры. Проще говоря, новейшая игра может показывать заметно более высокие результаты производительности с новым, оптимизированным драйвером, чем с выпущенным пару месяцев назад. GeForce Game Ready постоянно оптимизируется под новейшие игры. Рекомендуется обновлять GeForce GameReady регулярно (он может делать это самостоятельно в автоматическом режиме).

Интерфейс NVIDIA GeForce Experience Библиотека игр Информация

Есть две версии драйверов GeForce: Game Ready и Studio. Версия Game Ready ориентирована на геймеров и включает оптимизации под самые свежие игры. Версия Studio ориентирована на программы для работы с графикой и видео. Обе версии драйвера могут быть использованы в любых целях — разница только в оптимизациях под новинки игр, которые сначала включаются в версию Game Ready, но могут быть нестабильны. По большому счету эти версии практически одинаковы. Цикл выпуска Game Ready стремится включать оптимизации под новые игры в первые дни после их выпуска, а Studio ориентируется на большую стабильность и новые версии выпускаются с некоторой задержкой.

Технические характеристики последних версий драйверов NVIDIA GeForce. Поддержка видеочипов GeForce серий 10, 16, 20, 30, 700, 900, а также TITAN. Поддерживаются следующие API: OpenCL, OpenGL, Vulkan, DirectX 11/12.

Обратите внимание на утилиту NVCleanstall. Она позволяет тонко настроить установку драйверов — выбирать устанавливаемые компоненты. Можно отказаться от установки массы компонентов, которые не являются необходимыми, но от них нельзя отказаться через стандартный установщик драйверов.