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NVIDIA GeForce Game Ready

516.40 WHQL

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NVIDIA GeForce Game Ready — драйверы для видеокарт, основанных на чипах производства NVIDIA. Нужны для обеспечения правильной работы видеокарты.

Этот набор включает сами драйверы для видеокарт NVIDIA, а также NVIDIA GeForce Experience — центр управления, видеокартой и всем игровым хозяйством. Он позволяет осуществлять настройку, оптимизацию (в том числе и под конкретные игры и приложения), отслеживать состояние важных параметров работы видеокарты. Также предлагается богатый функционал для работы с библиотекой игр — каталогизация, настройка под конкретную игру, создание скриншотов и запись видео, статистика и многое другое, полезное любителям видеоигр. Конечно, GeForce Experience можно и не устанавливать — при установке драйверов будет соответствующая опция.

Видеокарта — важнейшая часть аппаратного обеспечения игрового компьютера. Новый драйвер оказывает значительное влияние как на общую производительность системы, так и на частности, типа оптимизации под конкретные игры. Проще говоря, новейшая игра может показывать заметно более высокие результаты производительности с новым, оптимизированным драйвером, чем с выпущенным пару месяцев назад. GeForce Game Ready постоянно оптимизируется под новейшие игры. Рекомендуется обновлять GeForce GameReady регулярно (он может делать это самостоятельно в автоматическом режиме).

Интерфейс NVIDIA GeForce Experience
Интерфейс NVIDIA GeForce Experience
Библиотека игр
Библиотека игр
Информация
Информация

Есть две версии драйверов GeForce: Game Ready и Studio. Версия Game Ready ориентирована на геймеров и включает оптимизации под самые свежие игры. Версия Studio ориентирована на программы для работы с графикой и видео. Обе версии драйвера могут быть использованы в любых целях — разница только в оптимизациях под новинки игр, которые сначала включаются в версию Game Ready, но могут быть нестабильны. По большому счету эти версии практически одинаковы. Цикл выпуска Game Ready стремится включать оптимизации под новые игры в первые дни после их выпуска, а Studio ориентируется на большую стабильность и новые версии выпускаются с некоторой задержкой.

Технические характеристики последних версий драйверов NVIDIA GeForce. Поддержка видеочипов GeForce серий 10, 16, 20, 30, 700, 900, а также TITAN. Поддерживаются следующие API: OpenCL, OpenGL, Vulkan, DirectX 11/12.

Версии с приставкой WQHL сертифицированы Microsoft и считаются максимально стабильными.

Что нового в NVIDIA GeForce Game Ready 516.40 WHQL:

  • Добавлена поддержка Windows 11 22H2.
  • Добавлена поддержка CUDA 11.7.
  • Предприняты оптимизации и исправлены проблемы.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 16.06.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о NVIDIA GeForce Game Ready

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