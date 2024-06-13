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Speccy

1.33

Очень простая программа для определения железа компьютера

Бесплатно Windows

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Speccy — это небольшая информационная утилита, отображающая общую информацию об основных компонентах компьютера. Разработкой Speccy занимается та же компания, что и разработкой CCleaner, популярной утилиты для очистки системы от мусора.

Программа показывает информацию о материнской плате, процессоре, оперативной памяти, видеокарте, жестких и оптических дисках, звуковой карте, периферии, сети и операционной системе. Speccy дает лишь основные данные о системе и, собственно говоря, на этом ее возможности и заканчиваются.

Speccy обладает весьма скромным функционалом и ни в коем случае не конкурирует с мощными информационно-диагностическими пакетами типа AIDA64 или HWiNFO. Как бы там ни было, а этой программы вполне достаточно для ознакомления с внутренностями компьютера.

Скриншот Speccy 1 Скриншот Speccy 2

Что нового в Speccy 1.33:

  • Добавлена поддержка нового железа.
  • Предприняты улучшения лицензирования.
  • Мелкие улучшения интерфейса.
  • Исправлены ошибки.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 13.06.24САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Speccy

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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