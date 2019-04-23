MSI Afterburner — мощнейший и самый популярный инструмент для разгона видеокарт, с чипами производства Nvidia и AMD. Как ясно из названия, к разработке программы имеет отношение компания MSI, широко известный производитель железа (а также Guru3D со своим RivaTuner). Чаще всего, видеокарта может работать на частотах более высоких, чем рекомендованные производителем, что даст дополнительную, повышенную производительность. Программа включает богатый набор настроек, умелый подход к которым позволит выжать из видеокарты максимум.

Основная функциональность MSI Afterburner заключается в настройке важнейших параметров видеокарты. Для этого в программе есть панель с ползунками для регулирования всех основных настроек: напряжение ядра, частота ядра, частота памяти, скорость вращения вентиляторов, а также пределы допустимого энергопотребления и температуры. Также стоит заглянуть в настройки программы, где можно подкрутить еще несколько полезных опций.

Мониторинг состояния видеокарты осуществляется с помощью графика, на основе которого можно делать выводы о произведенных изменениях и вносить дополнительные коррективы. В MSI Afterburner очень много различных графиков и они отлично иллюстрируют состояние подопытного.

Интерфейс программы нестандартный и может показаться не очень удобным, но через 5 минут использования пользователь должен привыкнуть. Он состоит из датчиков состояния, графиков для мониторинга и ползунков настроек. Есть поддержка скинов.

Кроме прочего нужно отметить следующие моменты: система профилей, благодаря которой, можно сохранять наборы настроек и переключаться между ними в любой момент; возможность измерения и отображения FPS и основных параметров видеокарты прямо в играх; масса разноплановых настроек, которыми очень богата программа. Также стоит отметить систему подсказок, которые всплывают при наведении мыши на органы управления параметрами — будет полезно начинающим оверклокерам.

Тревога! Разгон видеокарты изредка заканчивается ее поломкой. В этом всегда виноват сам пользователь и никогда MSI и SLO.ru. Если пользователь не готов к такой ответственности, то ему лучше ничего не разгонять и играть на базовых, рекомендуемых параметрах работы видеокарты.