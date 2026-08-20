Скачать AMD Software Adrenalin
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AMD Radeon Software Adrenalin — драйвер и сопутствующее программное обеспечение для видеокарт производства AMD. Предназначен для видеокарт AMD Radeon и встроенного видео гибридных процессоров AMD Ryzen. Необходим для полноценной работы видеокарты.
AMD Software Adrenalin — это набор, в который входят сами драйверы устройств (Radeon и Ryzen), а также центр управления игровым компьютером, который включает богатый функционал.
Центр управления — многофункциональный, включающий широкий набор возможностей. В нем сосредоточена масса возможностей: набор настроек видеокарты (в том числе для разгона), инструменты мониторинга состояния системы, техническая статистика игр, отдельные профили для определенных игр, запись видеороликов и трансляции, система автообновления драйвера, всякие уведомления и прочие удобства, которые будут полезные геймеру. Все, что касается игр, будет собрано в одном месте.
Интерфейс AMD Software Adrenalin
Обновления драйверов AMD Software Adrenalin выпускаются довольно часто и включают оптимизации последние видеокарты и новейшие игры. Это, как правило, позволяет немного повысить производительность, стабильность и исправить ошибки. Что касается игр, то обновления затрагивают новейшие игры — нередко обновление драйвера выходит практически вместе с какой-нибудь долгожданной игрой.
Новейшие версии драйверов для Radeon и Ryzen доступны для операционных систем Windows 7, 10 и 11. Версии с приставкой Recommended являются наиболее стабильными и обновляются реже, чем сборка с приставкой Optinal, обновления которой выпускаются гораздо чаще и содержат новейшие оптимизации и исправления, но теоретически могут быть менее стабильны.
Что нового в последних версиях AMD Software Adrenalin:
Что нового в AMD Software Adrenalin 26.7.1
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9050.
- Добавлена поддержка игр Gears of War (E-Day Beta) и Out of Control Evolution.
- Исправлен ряд ошибок.
Что нового в AMD Software Adrenalin 26.1.1
- Добавлена опциональная программа AI Bundle.
- Добавлена поддержка: AMD Ryzen AI 9 HX 475, AMD Ryzen AI 9 HX 470, AMD Ryzen AI 9 465, AMD Ryzen AI 7 450, AMD Ryzen AI 7 445, AMD Ryzen AI 5 435, AMD Ryzen AI 5 430.
- Улучшена совместимость со следующими играми: Starsand Island и Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Edition.
- Исправлены ошибки.
Что нового в AMD Software Adrenalin 25.12.1
- Добавлена поддержка технологии AMD FSR Redstone.
- Добавлена поддержка новых видеокарт AMD Radeon AI PRO R9600D и AMD Radeon AI PRO R9700S.
- Исправлены ошибки.
Что нового в AMD Software Adrenalin 25.10.2
- Добавлена поддержка AMD Ryzen AI 5 330.
- Добавлена поддержка следующих игр: Battlefield 6, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
- Расширенная поддержка Vulkan.
- Реализована первоначальная поддержка Work Graphs для AMD Radeon RX 9000.
- Важная информация.
- Исправлены ошибки.
Что нового в AMD Software Adrenalin 25.8.1
- Добавлена поддержка новейших игр: Mafia: The Old Country, Mecha BREAK, WUCHANG: Fallen Feathers, Valorant (Unreal Engine 5), Battlefield 6 Open Beta, The Alters, F1 25.
- Добавлена поддержка FSR4 в следующих играх: Cyberpunk 2077, WUCHANG: Fallen Feathers, Mafia: The Old Country, Arena Breakout: Infinite, Game of Thrones: Kingsroad, Wreckfest 2, Lies of P.
- Добавлена поддержка AMD ROCm на WSL для AMD Radeon RX 7700 XT.
- Исправлены ошибки.
Что нового в AMD Software Adrenalin 25.3.1
- Добавлена поддержка следующих видеокарт: AMD Radeon RX 9070 XT, AMD Radeon RX 9070, AMD Radeon RX 7650 GRE, AMD Ryzen Al Max+ 395, AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (AMD Radeon™ 840M), AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (AMD Radeon™ 860M), AMD Ryzen AI 5 340 (AMD Radeon™ 840M), AMD Ryzen AI 7 350 (AMD Radeon™ 860M), AMD Ryzen 9 9955HX с графикой AMD Radeon, AMD Ryzen 9 9850HX с графикой AMD Radeon, AMD Ryzen 9 9955HX3D с графикой AMD Radeon, AMD Ryzen 9 9955HX3D с графикой AMD Radeon.
- Добавлена поддержка AMD FSR 4 видеокартой AMD Radeon RX 9070. AMD FSR 4 будет доступен для 30+ игр.
- Новый переключатель обновления AMD FSR 4, автоматически обновляющий поддерживаемые игры с поддержкой AMD FSR 3.1 для использования нового алгоритма масштабирования AMD FSR 4 на основе машинного обучения.
- Улучшенное качество изображения при генерации кадров с уменьшением двоения изображения.
- Поддержка AMD Fluid Motion 2.1 видеокартами AMD Radeon RX 6000, 7000, 9070 и процессоров AMD Ryzen AI 300.
- Расширенные возможности ИИ для видеокарт AMD Radeon RX 9070.
- AMD Chat — это локальный чат-бот с графическим ускорением, возможностями генерации текста и изображений.
- AMD Install Manager — новое приложение, которое легко управляет установками программного обеспечения от AMD.
- AMD Image Sharpening 2 для AMD Radeon RX 9070.
- Предпринят ряд улучшений и оптимизаций для различных новых игр.
Что нового в AMD Software Adrenalin 25.2.1 (Optional)
Улучшена поддержка следующих игр: Sid Meier's Civilization VII, Avowed, Monster Hunter Wilds, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.
Что нового в AMD Software Adrenalin 24.12.1
- Улучшена поддержка следующих игр: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Marvel Rivals, Microsoft Flight Simulator 2024, Dragon Age™: The Veilguard, Slitterhead, Delta Force.
- Реализована поддержка подсистемы Windows Subsystem for Linux (WSL 2), что позволяет пользователям разрабатывать приложения с использованием AMD ROCm в Windows.
- Добавлена поддержка WSL 2.
- Расширена поддержка HYPR-Tune, что позволяет использовать технологии MD FidelityFX Super Resolution и AMD Radeon Anti-Lag 2. Добавлена поддержка автоматической настройки AMD FidelityFX Super Resolution с генерацией кадров в Horizon Zero Dawn Remastered, MechWarrior 5: Clans и Red Dead Redemption 2.
- Расширена поддержка расширений Vulkan: VK_EXT_fragment_shader_interlock и VK_KHR_compute_shader_derivatives.
- Исправлен набор ошибок.
Что нового в AMD Software Adrenalin 24.9.1
- Добавлена поддержка игр: Frostpunk 2, God of War Ragnarok, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и The Sims™ 4 c DirectX 11.
- Предпринят ряд улучшений технологии генерации кадров для AMD HYPR-RX.
- Поддержка AMD Radeon Anti-Lag 2 Vulkan для Counter-Strike 2.
- Улучшено качество изображения за счет уменьшения артефактов при воспроизведении видео в уменьшенном масштабе.
- Расширена поддержка Boost Support в игре Final Fantasy 16.
- Расширена поддержка некоторых расширений Vulkan.
- Исправлен ряд проблема.
Что нового в AMD Software Adrenalin 24.5.1
- Улучшена поддержка игр: Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT, Senua’s Saga: Hellblade II и F1 24.
- Расширена поддержка HYPR-Tune для следующих игр: Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT, Horizon Forbidden West™ Complete Edition, Starfield и The Last of Us™ Part I.
- Предпринят ряд улучшений для функциональности искусственного интеллекта.
- Исправлены ошибки.
Что нового в AMD Software Adrenalin 24.4.1
- Улучшена поддержка следующих игр: Manor Lords, HELLDIVERS 2, Nightingale и SKULL AND BONES.
- Расширена поддержка расширений технологии Vulkan.
- Расширена поддержка Topaz Gigapixel AI.
- Исправлены ошибки.
Что нового в AMD Software Adrenalin 24.3.1
Улучшена поддержка игр Dragons Dogma 2, Horizon Forbidden West Complete Edition, Outpost: Infinity Siege, Diablo IV, Ghostrunner 2, Suicide Squad: Kill the Justice League.
Что нового в AMD Software Adrenalin 24.1.1
- Добавлена поддержка игр Like A Dragon: Infinite Wealth и TEKKEN 8.
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 7600 XT.
- Технология генерации кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF).
- AMD Video Upscaling — усовершенствованный алгоритм повышения качества видео.
- Вкладка AMD Smart Technology для доступа к функциям Anti-Lag & Anti-Lag.
- AMD Assistant — автоматическое включение/выключение функций программного обеспечения AMD.
- Предприняты прочие улучшения и исправлены проблемы.
Что нового в AMD Software Adrenalin 23.12.1
- Оптимизирована поддержка игры Avatar: Frontiers of Pandora.
- Предприняты изменения в интерфейсе. Переработаны экраны вкладок Home и Gaming.
- AMD HYPR-RX Eco – технология оптимизации потребления электроэнергии.
- Расширена поддержка OpenGL.
- Добавлена поддержка новой функции операционной системы Hardware Accelerated GPU Scheduling (Windows 11). На данный момент работает с Radeon RX 7900/7800/7700.
- Расширена поддержка Vulkan.
- Улучшена и оптимизирована работа DirectML с Topaz AI и DaVinci Resolve на видеокартах AMD Radeon RX 600M, 700M, 6000 и 7000.
- Исправлены ошибки.
Что нового в AMD Software Adrenalin 23.10.2
- Оптимизирована поддержка игр Assassin's Creed Mirage и The Lords of the Fallen.
- Для Anti-Lag+ добавлена поддержка Counter Strike 2.
- Исправлены ошибки.
Что нового в AMD Software Adrenalin 23.9.2
- Оптимизация под игры: Lies of P, Party Animals, The Crew Motorfest.
- Добавлена поддержка новых SDK: Microsoft Agility SDK Preview Release v1.711.3 и Microsoft Agility SDK Retail Release 1.610.5.
- Добавлена поддержка Anti-Lag+ для Starfield, Witcher 3, ELDEN RING и Immortal of Aveum.
- Предприняты улучшения для Anti-Lag+.
Что нового в AMD Software Adrenalin 23.9.1
- AMD Radeon Anti-Lag+ - включает профилирование для каждой поддерживаемой игры для функции умной синхронизации кадров. Это позволяет еще больше снизить задержку на видеокартах, построенных на основе RDNA 3.
- AMD Radeon Boost – теперь поддерживает AMD Radeon Anti-Lag+ и повышает качество картинки, за счет учета чувствительности мыши и сокращения влияния на качество динамически изменяющейся картинки. Отмечается поддержка игр Resident Evil 4 Remake и Ghostwire: Tokyo, что обеспечивает дополнительную производительность и повышенную скорость реагирования на на изменения в этих играх.
- AMD HYPR-RX – улучшения для игр через программное обеспечение AMD.
- AMD Software: Adrenalin Edition 23.9.1 предлагает разумное сочетание оптимизаций Anti-Lag+, Boost и Radeon Super Resolution.
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