AMD Software Adrenalin (AMD Radeon Software Adrenalin) — драйвер и сопутствующее программное обеспечение для видеокарт производства AMD. Предназначен для видеокарт AMD Radeon и встроенного видео гибридных процессоров AMD Rayzen. Необходим для полноценной работы видеокарты.

AMD Software Adrenalin — это набор, включающий сами драйверы устройств (Radeon и Rayzen), а также центр управления игровым компьютером, который включает богатый функционал.

Центр управления — многофункциональный, включающий широкий набор возможностей. В нем сосредоточена масса возможностей: набор настроек видеокарты (в том числе и для разгона), инструменты мониторинга состояния системы, техническая статистика игр, отдельные профили для определенных игр, запись видеороликов и трансляции, система автообновления драйвера, всякие уведомления и прочие удобства, полезные геймеру. В общем, все что касается игр будет собрано в одном месте.

Интерфейс AMD Software Adrenalin

Обновления драйверов AMD Software Adrenalin выпускаются довольно часто и включают оптимизации под новые видеокарты и новейшие игры. Это, как правило, позволяет немного повысить производительность, стабильность и исправить ошибки. Что касается игр, то обновления затрагивают в том числе и конкретные, как правило самые популярные игры — нередко обновление драйвера выходит практически вместе с какой-нибудь долгожданной игрой.

Новейшие версии драйверов для Radeon и Rayzen доступны для операционных систем Windows 7, 10 и 11. Версия с приставкой Recommended являются наиболее стабильными и обновляются режиме, чем сборка с приставкой Optinal, обновления которой выпускаются гораздо чаще и содержат новейшие оптимизации и исправления, но теоретически могут быть менее стабильны.