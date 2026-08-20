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AMD Software Adrenalin

26.8.1

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AMD Radeon Software Adrenalin — драйвер и сопутствующее программное обеспечение для видеокарт производства AMD. Предназначен для видеокарт AMD Radeon и встроенного видео гибридных процессоров AMD Ryzen. Необходим для полноценной работы видеокарты.

AMD Software Adrenalin — это набор, в который входят сами драйверы устройств (Radeon и Ryzen), а также центр управления игровым компьютером, который включает богатый функционал.

Центр управления — многофункциональный, включающий широкий набор возможностей. В нем сосредоточена масса возможностей: набор настроек видеокарты (в том числе для разгона), инструменты мониторинга состояния системы, техническая статистика игр, отдельные профили для определенных игр, запись видеороликов и трансляции, система автообновления драйвера, всякие уведомления и прочие удобства, которые будут полезные геймеру. Все, что касается игр, будет собрано в одном месте.

Интерфейс AMD Software Adrenalin
Интерфейс AMD Software Adrenalin

Обновления драйверов AMD Software Adrenalin выпускаются довольно часто и включают оптимизации последние видеокарты и новейшие игры. Это, как правило, позволяет немного повысить производительность, стабильность и исправить ошибки. Что касается игр, то обновления затрагивают новейшие игры — нередко обновление драйвера выходит практически вместе с какой-нибудь долгожданной игрой.

Новейшие версии драйверов для Radeon и Ryzen доступны для операционных систем Windows 7, 10 и 11. Версии с приставкой Recommended являются наиболее стабильными и обновляются реже, чем сборка с приставкой Optinal, обновления которой выпускаются гораздо чаще и содержат новейшие оптимизации и исправления, но теоретически могут быть менее стабильны.

Что нового в последних версиях AMD Software Adrenalin:

Что нового в AMD Software Adrenalin 26.7.1

  • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9050.
  • Добавлена поддержка игр Gears of War (E-Day Beta) и Out of Control Evolution.
  • Исправлен ряд ошибок.

Что нового в AMD Software Adrenalin 26.1.1

  • Добавлена опциональная программа AI Bundle.
  • Добавлена поддержка: AMD Ryzen AI 9 HX 475, AMD Ryzen AI 9 HX 470, AMD Ryzen AI 9 465, AMD Ryzen AI 7 450, AMD Ryzen AI 7 445, AMD Ryzen AI 5 435, AMD Ryzen AI 5 430.
  • Улучшена совместимость со следующими играми: Starsand Island и Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Edition.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в AMD Software Adrenalin 25.12.1

  • Добавлена поддержка технологии AMD FSR Redstone.
  • Добавлена поддержка новых видеокарт AMD Radeon AI PRO R9600D и AMD Radeon AI PRO R9700S.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в AMD Software Adrenalin 25.10.2

  • Добавлена поддержка AMD Ryzen AI 5 330.
  • Добавлена поддержка следующих игр: Battlefield 6, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
  • Расширенная поддержка Vulkan.
  • Реализована первоначальная поддержка Work Graphs для AMD Radeon RX 9000.
  • Важная информация.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в AMD Software Adrenalin 25.8.1

  • Добавлена поддержка новейших игр: Mafia: The Old Country, Mecha BREAK, WUCHANG: Fallen Feathers, Valorant (Unreal Engine 5), Battlefield 6 Open Beta, The Alters, F1 25.
  • Добавлена поддержка FSR4 в следующих играх: Cyberpunk 2077, WUCHANG: Fallen Feathers, Mafia: The Old Country, Arena Breakout: Infinite, Game of Thrones: Kingsroad, Wreckfest 2, Lies of P.
  • Добавлена поддержка AMD ROCm на WSL для AMD Radeon RX 7700 XT.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в AMD Software Adrenalin 25.3.1

  • Добавлена поддержка следующих видеокарт: AMD Radeon RX 9070 XT, AMD Radeon RX 9070, AMD Radeon RX 7650 GRE, AMD Ryzen Al Max+ 395, AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (AMD Radeon™ 840M), AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (AMD Radeon™ 860M), AMD Ryzen AI 5 340 (AMD Radeon™ 840M), AMD Ryzen AI 7 350 (AMD Radeon™ 860M), AMD Ryzen 9 9955HX с графикой AMD Radeon, AMD Ryzen 9 9850HX с графикой AMD Radeon, AMD Ryzen 9 9955HX3D с графикой AMD Radeon, AMD Ryzen 9 9955HX3D с графикой AMD Radeon.
  • Добавлена поддержка AMD FSR 4 видеокартой AMD Radeon RX 9070. AMD FSR 4 будет доступен для 30+ игр.
  • Новый переключатель обновления AMD FSR 4, автоматически обновляющий поддерживаемые игры с поддержкой AMD FSR 3.1 для использования нового алгоритма масштабирования AMD FSR 4 на основе машинного обучения.
  • Улучшенное качество изображения при генерации кадров с уменьшением двоения изображения.
  • Поддержка AMD Fluid Motion 2.1 видеокартами AMD Radeon RX 6000, 7000, 9070 и процессоров AMD Ryzen AI 300.
  • Расширенные возможности ИИ для видеокарт AMD Radeon RX 9070.
  • AMD Chat — это локальный чат-бот с графическим ускорением, возможностями генерации текста и изображений.
  • AMD Install Manager — новое приложение, которое легко управляет установками программного обеспечения от AMD.
  • AMD Image Sharpening 2 для AMD Radeon RX 9070.
  • Предпринят ряд улучшений и оптимизаций для различных новых игр.

Что нового в AMD Software Adrenalin 25.2.1 (Optional)

Улучшена поддержка следующих игр: Sid Meier's Civilization VII, Avowed, Monster Hunter Wilds, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Что нового в AMD Software Adrenalin 24.12.1

  • Улучшена поддержка следующих игр: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Marvel Rivals, Microsoft Flight Simulator 2024, Dragon Age™: The Veilguard, Slitterhead, Delta Force.
  • Реализована поддержка подсистемы Windows Subsystem for Linux (WSL 2), что позволяет пользователям разрабатывать приложения с использованием AMD ROCm в Windows.
  • Добавлена поддержка WSL 2.
  • Расширена поддержка HYPR-Tune, что позволяет использовать технологии MD FidelityFX Super Resolution и AMD Radeon Anti-Lag 2. Добавлена ​​поддержка автоматической настройки AMD FidelityFX Super Resolution с генерацией кадров в Horizon Zero Dawn Remastered, MechWarrior 5: Clans и Red Dead Redemption 2.
  • Расширена поддержка расширений Vulkan: VK_EXT_fragment_shader_interlock и VK_KHR_compute_shader_derivatives.
  • Исправлен набор ошибок.

Что нового в AMD Software Adrenalin 24.9.1

  • Добавлена поддержка игр: Frostpunk 2, God of War Ragnarok, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и The Sims™ 4 c DirectX 11.
  • Предпринят ряд улучшений технологии генерации кадров для AMD HYPR-RX.
  • Поддержка AMD Radeon Anti-Lag 2 Vulkan для Counter-Strike 2.
  • Улучшено качество изображения за счет уменьшения артефактов при воспроизведении видео в уменьшенном масштабе.
  • Расширена поддержка Boost Support в игре Final Fantasy 16.
  • Расширена поддержка некоторых расширений Vulkan.
  • Исправлен ряд проблема.

Что нового в AMD Software Adrenalin 24.5.1

  • Улучшена поддержка игр: Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT, Senua’s Saga: Hellblade II и F1 24.
  • Расширена поддержка HYPR-Tune для следующих игр: Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT, Horizon Forbidden West™ Complete Edition, Starfield и The Last of Us™ Part I.
  • Предпринят ряд улучшений для функциональности искусственного интеллекта.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в AMD Software Adrenalin 24.4.1

  • Улучшена поддержка следующих игр: Manor Lords, HELLDIVERS 2, Nightingale и SKULL AND BONES.
  • Расширена поддержка расширений технологии Vulkan.
  • Расширена поддержка Topaz Gigapixel AI.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в AMD Software Adrenalin 24.3.1

Улучшена поддержка игр Dragons Dogma 2, Horizon Forbidden West Complete Edition, Outpost: Infinity Siege, Diablo IV, Ghostrunner 2, Suicide Squad: Kill the Justice League.

Что нового в AMD Software Adrenalin 24.1.1

  • Добавлена поддержка игр Like A Dragon: Infinite Wealth и TEKKEN 8.
  • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 7600 XT.
  • Технология генерации кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF).
  • AMD Video Upscaling — усовершенствованный алгоритм повышения качества видео.
  • Вкладка AMD Smart Technology для доступа к функциям Anti-Lag & Anti-Lag.
  • AMD Assistant — автоматическое включение/выключение функций программного обеспечения AMD.
  • Предприняты прочие улучшения и исправлены проблемы.

Что нового в AMD Software Adrenalin 23.12.1

  • Оптимизирована поддержка игры Avatar: Frontiers of Pandora.
  • Предприняты изменения в интерфейсе. Переработаны экраны вкладок Home и Gaming.
  • AMD HYPR-RX Eco – технология оптимизации потребления электроэнергии.
  • Расширена поддержка OpenGL.
  • Добавлена поддержка новой функции операционной системы Hardware Accelerated GPU Scheduling (Windows 11). На данный момент работает с Radeon RX 7900/7800/7700.
  • Расширена поддержка Vulkan.
  • Улучшена и оптимизирована работа DirectML с Topaz AI и DaVinci Resolve на видеокартах AMD Radeon RX 600M, 700M, 6000 и 7000.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в AMD Software Adrenalin 23.10.2

  • Оптимизирована поддержка игр Assassin's Creed Mirage и The Lords of the Fallen.
  • Для Anti-Lag+ добавлена поддержка Counter Strike 2.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в AMD Software Adrenalin 23.9.2

  • Оптимизация под игры: Lies of P, Party Animals, The Crew Motorfest.
  • Добавлена поддержка новых SDK: Microsoft Agility SDK Preview Release v1.711.3 и Microsoft Agility SDK Retail Release 1.610.5.
  • Добавлена поддержка Anti-Lag+ для Starfield, Witcher 3, ELDEN RING и Immortal of Aveum.
  • Предприняты улучшения для Anti-Lag+.

Что нового в AMD Software Adrenalin 23.9.1

  • AMD Radeon Anti-Lag+ - включает профилирование для каждой поддерживаемой игры для функции умной синхронизации кадров. Это позволяет еще больше снизить задержку на видеокартах, построенных на основе RDNA 3.
  • AMD Radeon Boost – теперь поддерживает AMD Radeon Anti-Lag+ и повышает качество картинки, за счет учета чувствительности мыши и сокращения влияния на качество динамически изменяющейся картинки. Отмечается поддержка игр Resident Evil 4 Remake и Ghostwire: Tokyo, что обеспечивает дополнительную производительность и повышенную скорость реагирования на на изменения в этих играх.
  • AMD HYPR-RX – улучшения для игр через программное обеспечение AMD.
  • AMD Software: Adrenalin Edition 23.9.1 предлагает разумное сочетание оптимизаций Anti-Lag+, Boost и Radeon Super Resolution.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о AMD Software Adrenalin

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