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SiSoftware Sandra

2018 28.69

Старейшая программа для определения железа, теста и мониторинга

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SiSoftware Sandra — это уважаемая программа для полнейшего анализа конфигурации компьютера и внешних подключаемых устройств, а также тестирования производительности. Эта программа существует с 95-го года и считается одним из самых уважаемых инструментов в своей категории, которому доверяют профессионалы.

Sandra выдает подробнейшую информацию (в том числе и недокументированную), как об аппаратной составляющей, так и о софте, и конфигурационных файлах. Удобный интерфейс разделен на несколько разделов по типу устройства и содержит полную информацию о компьютере. Программа дает полную информацию о всех компонентах: процессор, материнская плата, чипсет, память, видеокарта, звуковая карта, жесткий диск, CD-привод, сеть и многое другое. Также поддерживается и анализ многих подключаемых устройств.

Кроме информации, SiSoftware Sandra содержит ряд тестов для проверки быстродействия и стабильности работы компьютера. Все тесты регулярно обновляются и оптимизируются под новейшее железо. Получаемые результаты можно сравнить с эталонными. Результаты тестирования считаются авторитетными и заслуживающими полного доверия.

Эта версия программы Sandra бесплатна для некоммерческого использования. В коммерческой версии (недоступна для загрузки) доступны дополнительные модули (из полезного рядовому пользователю, наверное, только возможность работы с присоединенными к системе внешними устройствами).

Что нового в SiSoftware Sandra 2018 28.69:

Добавлена поддержка новейшего железа и оптимизированы тесты.

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ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 27.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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