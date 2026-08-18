CPU-Z — это небольшая и очень простая утилита, предоставляющая основную информацию о ключевых компонентах компьютера: процессоре, материнской плате, памяти и видеокарте. Как ясно из названия, основным профилем программы является работа с процессором, но и прочие компоненты не обделены вниманием. Информация удобно отображается в компактном окошке с 5-ю вкладками и почти не занимает места на экране.

CPU-Z поддерживает практически любые модели процессоров производства Intel и AMD от самых старых, до новейших, поддержка которых постоянно включается в новых версиях программы. Также стоит отметить, что программа имеет небольшой размер и даже не требует установки.

Остается добавить, что CPU-Z поддерживает специальный сервис для публикации и сравнения результатов программы. Это нужно, в первую очередь, любителям разгона процессоров и служит для обнародования успехов и сравнения с результатами других участников.