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CPU-Z

2.21

Информация о ключевых компонентах компьютера

Бесплатно Windows Android

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CPU-Z — это небольшая и очень простая утилита, предоставляющая основную информацию о ключевых компонентах компьютера: процессоре, материнской плате, памяти и видеокарте. Как ясно из названия, основным профилем программы является работа с процессором, но и прочие компоненты не обделены вниманием. Информация удобно отображается в компактном окошке с 5-ю вкладками и почти не занимает места на экране.

CPU-Z поддерживает практически любые модели процессоров производства Intel и AMD от самых старых, до новейших, поддержка которых постоянно включается в новых версиях программы. Также стоит отметить, что программа имеет небольшой размер и даже не требует установки.

Остается добавить, что CPU-Z поддерживает специальный сервис для публикации и сравнения результатов программы. Это нужно, в первую очередь, любителям разгона процессоров и служит для обнародования успехов и сравнения с результатами других участников.

Скриншот CPU-Z 1 Скриншот CPU-Z 2 Скриншот CPU-Z 3

Что нового в последних версиях CPU-Z:

Что нового в CPU-Z 2.17

Добавлена/улучшена поддержка следующих процессоров:

  • Intel Core Ultra X9 388H, Core Ultra X7 368H and 358H, Core Ultra X5 338H (Panther Lake-H).
  • Intel Core Ultra 9 375H, Core Ultra 7 355H and 345H, Core Ultra 5 325H (Panther Lake-H).
  • Intel Core Ultra 7 360U, Core Ultra 5 350U and 340U, Core Ultra 3 320U (Panther Lake-U).
  • Intel Core Ultra 3 205 (Arrow Lake).
  • Intel Core 3/5/7 2xxE (Bartlett Lake).
  • Intel Core i5 110 (Comet Lake).
  • AMD Ryzen 5 5600F (Vermeer).
  • AMD Ryzen 9 PRO 9945, Ryzen 7 PRO 9745, Ryzen 5 PRO 9645 (Granite Ridge).

Что нового в CPU-Z 2.16

  • AMD Ryzen Z2 и Z2 Extreme (Strix Point).
  • AMD Ryzen 9 8945HX, 8940HX, Ryzen 7 8840HX, 8745HX (обновление Dragon Range).
  • AMD Ryzen AI 7 350 и Ryzen AI 5 340 (Kraken Point).
  • Zhaoxin KaiXian KX-U6780A и KX-U6580 (LuJiaZui, 8 ядер).
  • AMD Radeon RX 9060 XT (Navi 44).
  • NVIDIA RTX 5060 Ti (GB206), RTX 5060 (GB206), RTX 5050 (GB207).

Что нового в CPU-Z 2.15

  • Улучшена поддержка процессоров Intel Arrow Lake-H.
  • AMD Ryzen AI Max+ 395 и AI Max+ PRO 395, Ryzen AI Max 390 и AI Max 385 (Strix Halo).
  • AMD Ryzen AI 7 350, Ryzen AI 5 340 (Kraken Point).
  • AMD Radeon RX 9070 XT и 9070 (Navi 48).
  • AMD Ryzen 7 5705G, 5705GE, Ryzen 5 5605G, 5605GE, Ryzen 3 5305G, 5305GE. AMD EPYC 9965 (192C/384T), 9845 (160C/320T), 9825 (144C, 288T), 9755 (128C/256T), 9745 (128C/256T), 9655 (96C/192T), 9645 (96C/192T), 9565 (72C/144T), 9555 (64C/128T), 9535 (64C/128T), 9455 (48C, 96T), 9355 (32C/64T), 9335 (32C/64T), 9135 (16C/32T), 9115 (16C/32T), 9015 (8С/16Т). NVIDIA RTX 5070 Ti (GB203) и 5070 (GB205).
  • Добавлена информация о вычислительных блоках видеочипа (вкладка «Графика»).
  • Новая страница статистики проверки.

Что нового в CPU-Z 2.14

  • Добавлена поддержка NVIDIA RTX 5090 и 5080.
  • Добавлена поддержка AMD Ryzen 9 9955HX3D, 9955HX, 9950HX3D, 9950HX, 9850HX, 9845HX.
  • Исправлено масштабирование графиков бенчмарков.

Что нового в CPU-Z 2.13

  • Добавлена поддержка видеокарт Intel Arc B580.
  • Добавлена предварительная поддержка Intel Arrow Lake-U.
  • Улучшена поддержка Intel Lunar Lake.
  • Добавлена поддержка чипсетов Intel Q870, B860, H810, W880, HM870, WM890, WM880.
  • Добавлена поддержка модулей памяти CAMM2.

Что нового в CPU-Z 2.12

Обновление CPU-Z 2.12 добавляет/улучшает поддержку следующего железа:

  • AMD Ryzen 7 9800X3D (Granite Ridge).
  • Intel Core Ultra 9 285HX, Ultra 7 275HX/265HX/255HX, Ultra 5 245HX/235HX (Arrow Lake-HX).
  • Intel Core Ultra 9 285H, Ultra 7 265H/255H, Ultra 5 235H/225H (Arrow Lake-H).
  • Intel Core 7 160HL, 150HL, 160UL, 150UL, 150U (Raptor Lake).
  • Intel Core 5 130HL, 120HL, 130UL, 120U (Raptor Lake).
  • Intel Core 3 100HL, 100UL, 100U (Raptor Lake).
  • CUDIMM DDR5.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о CPU-Z

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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