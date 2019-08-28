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CPU-Z

1.90

Информация о ключевых компонентах компьютера

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CPU-Z — это небольшая и очень простая утилита, предоставляющая основную информацию о ключевых компонентах компьютера: процессоре, материнской плате, памяти и видеокарте. Как ясно из названия, основным профилем программы является работа с процессором, но и прочие компоненты не обделены вниманием. Информация удобно отображается в компактном окошке с 5-ю вкладками и почти не занимает места на экране. CPU-Z поддерживает практически любые модели процессоров производства Intel и AMD от самых старых, до новейших, поддержка которых постоянно включается в новых версиях программы. Также стоит отметить, что программа имеет небольшой размер и даже не требует установки.

Остается добавить, что CPU-Z поддерживает специальный сервис для публикации и сравнения результатов программы. Это нужно, в первую очередь, любителям разгона процессоров, для обнародования своих успехов и сравнения с результатами других участников.

Что нового в CPU-Z 1.90:

  • Добавлена предварительная поддержка AMD Ryzen Threadripper 3000.
  • Добавлена предварительная поддержка Intel Ice-Lake.
  • Улучшена поддержка NVIDIA RTX 2070 и 2080 Super.
Скриншот CPU-Z 1 Скриншот CPU-Z 2 Скриншот CPU-Z 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 28.08.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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