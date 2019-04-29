GPU-Z — это очень простая, но функциональная программа, отображающая полную информацию о видеокарте и ее текущем состоянии. Поддерживаются практически все видеочипы производства Nvidia, AMD и Intel. Программа имеет очень простой и наглядный интерфейс.

Во-первых, GPU-Z отображает полную информация о всех параметрах и особенностях видеокарты. Во-вторых, в реальном времени отображается информация с датчиков видеокарты, что дает полную информацию о ее текущем состоянии: частота, температура, скорость вентиляторов, состояние памяти и прочее). Также GPU-Z поддерживает публикацию информации о видеокарте в специальной базе данных в интернете, с целью сравнения результатов.