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GPU-Z

2.19.0

Программа для определения параметров видеокарты

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GPU-Z — это очень простая, но функциональная программа, отображающая полную информацию о видеокарте и ее текущем состоянии. Поддерживаются практически все видеочипы производства Nvidia, AMD и Intel. Программа имеет очень простой и наглядный интерфейс.

Во-первых, GPU-Z отображает полную информация о всех параметрах и особенностях видеокарты. Во-вторых, в реальном времени отображается информация с датчиков видеокарты, что дает полную информацию о ее текущем состоянии: частота, температура, скорость вентиляторов, состояние памяти и прочее). Также GPU-Z поддерживает публикацию информации о видеокарте в специальной базе данных в интернете, с целью сравнения результатов.

Что нового в GPU-Z 2.19.0:

  • Добавлена поддержка AMD Ryzen 3000 Picasso.
  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce GTX 1650, GTX 1650 Mobile, GTX 1660 Ti Mobile, GeForce MX250, TU117-B.
  • Добавлена информация о количестве транзисторов GeForce MX230 и GP108.
  • Добавлен логотип для AMD Radeon Pro.
  • Улучшена поддержка EVGA iCX для более надежного определения возможностей датчиков.
  • Добавлена поддержка обнаружения DirectX Raytracing, Variable Rate Shading, WDDM 2.6 и Shader Model 6.5 (перечислено в разделе с дополнительной информацией).
  • Раздел с дополнительной информацией теперь перечисляет новые возможности DX12, которые были представлен в последних обновлениях Windows 10.
  • Раздел с дополнительной информацией теперь отображает информацию о Tiled Resources Tier 4.
  • Сокращено время запуска программы в системах с AMD PowerXpress.
  • Добавлены новые иконки для Asus ROG.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот GPU-Z
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 29.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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