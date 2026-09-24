GPU-Z — простой инструмент, дающий полную информацию о видеокарте и ее текущем состоянии. Считается уважаемым и заслуживающим доверие инструментом, который используется везде — от домашних компьютеров, до лабораторий тестеров. Программа поддерживает практически все видеочипы производства NVIDIA, AMD и Intel. Имеет очень простой и наглядный интерфейс, схожий со знаменитым CPU-Z. Можно скачать GPU-Z для Windows.

GPU-Z отображает полную информация о всех параметрах и особенностях видеокарты: от производителя, ID и поддерживаемых технологий, до напряжения, частоты и количества шейдерных процессоров. Другой важной особенностью GPU-Z является информация с данными датчиков, отображающих текущее состояние. Это частота графического процессора и видеопамяти, температура графического процессора, текущая нагрузка, объем используемой памяти, напряжение, скорость вентиляторов, а также температура центрального процессора и оперативной памяти. Отслеживаемое состояние может писаться в лог для последующего анализа.

Отдельный раздел интерфейса GPU-Z дает подробную информацию о программном обеспечении системы, связанном с видеокартой. Это информация о DirectX, OpenCL, Vulkan, WDDM, драйвере и играх (к примеру, информация о поддерживаемых технологиях).

Также в GPU-Z есть функциональность публикации информации о видеокарте пользователя в онлайновой базе данных, с целью сравнения характеристик и данных проверки.