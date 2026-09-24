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GPU-Z

2.71.0

Программа для определения параметров видеокарты

Бесплатно Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

GPU-Z — простой инструмент, дающий полную информацию о видеокарте и ее текущем состоянии. Считается уважаемым и заслуживающим доверие инструментом, который используется везде — от домашних компьютеров, до лабораторий тестеров. Программа поддерживает практически все видеочипы производства NVIDIA, AMD и Intel. Имеет очень простой и наглядный интерфейс, схожий со знаменитым CPU-Z. Можно скачать GPU-Z для Windows.

GPU-Z отображает полную информация о всех параметрах и особенностях видеокарты: от производителя, ID и поддерживаемых технологий, до напряжения, частоты и количества шейдерных процессоров. Другой важной особенностью GPU-Z является информация с данными датчиков, отображающих текущее состояние. Это частота графического процессора и видеопамяти, температура графического процессора, текущая нагрузка, объем используемой памяти, напряжение, скорость вентиляторов, а также температура центрального процессора и оперативной памяти. Отслеживаемое состояние может писаться в лог для последующего анализа.

Отдельный раздел интерфейса GPU-Z дает подробную информацию о программном обеспечении системы, связанном с видеокартой. Это информация о DirectX, OpenCL, Vulkan, WDDM, драйвере и играх (к примеру, информация о поддерживаемых технологиях).

Также в GPU-Z есть функциональность публикации информации о видеокарте пользователя в онлайновой базе данных, с целью сравнения характеристик и данных проверки.

Интерфейс GPU-Z
Интерфейс GPU-Z
Сенсоры
Сенсоры
Поиск игр с DLSS
Поиск игр с DLSS

Что нового в последних версиях GPU-Z:

Что нового в GPU-Z 2.70

  • Улучшена безопасность драйвера ядра.
  • Добавлена информация о размере кристалла Qualcomm Adreno 741.
  • Добавлена поддержка NVIDIA RTX 6000D, RTX Pro 500 Blackwell Embedded, Tesla V100-DGXS-32GB, PG500-216.
  • Добавлена поддержка Intel Arc Pro B70, B65, A60 ES, Alder Lake ES.
  • Добавлена поддержка Qualcomm Snapdragon X2 Elite, 778G/782G.
  • Добавлена возможность определения производителяHKC/Sambada, AWES.

Что нового в GPU-Z 2.69

  • Добавлена ​​поддержка NVIDIA RTX 5090 D V2, RTX 3050 A Mobile, RTX Pro Blackwell 5000/4500/4000/4000 SFF/5000 Mobile/5000 Embedded/2000/1000/500, Quadro P1000/P2000/RTX 6000 (новый ID).
  • Добавлена ​​поддержка AMD Radeon RX 7400, AMD Ryzen AI 5 330 с Radeon 820M, W6600X, Pro W7800, Pro V710.
  • Добавлена ​​поддержка Intel Arrow Lake H, Arc A380E и A310E.
  • Добавлена ​​поддержка Moore Threads S30.
  • Предприняты различные исправления и улучшения для AMD Strix Halo.
  • Исправлено определение количества шейдеров для некоторых неизвестных APU AMD и Intel.
  • Исправлено неправильное указание тактовых частот Intel DG1.
  • Исправлено обнаружение технологии ReBAR на Intel DG1.
  • Исправлено обнаружение OpenCL на некоторых устройствах от AMD.
  • Исправлен сбой на неизвестных графических процессорах AMD.
  • Повышена стабильность драйвера режима ядра.

Что нового в GPU-Z 2.68

  • Добавлена поддержка ноутбуков с NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX Pro 2000 Blackwell и RTX 3050 A.
  • Добавлена поддержка Moore Threads S3000E.
  • Улучшена безопасность файла драйвера при распаковке.
  • Исправлен сбой, происходивший сразу после запуска установщика программы.
  • Исправлен сбой (синий экран) при запуске на устройствах с ARM64.
  • Название поставщика «Monster Notebook» обновлено на «Monster Computer».

Что нового в GPU-Z 2.67

  • Реализован новый низкоуровневый драйвер для доступа к оборудованию, устраняющий некоторые потенциальные проблемы безопасности.
  • Добавлена поддержка новых видеокарт: NVIDIA GeForce RTX 5050 и RTX 5050 Mobile, RTX 3050 A (AD106-A), RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q и Server, GRID A100D-40C, Tesla PG503-216.
  • Добавлена поддержка AMD Radeon AI Pro R9700.
  • Добавлена поддержка Intel Arc Pro B50 и B60.
  • Добавлена дата выпуска RX 9070 GRE.
  • Улучшено определение версий операционной системы Windows Server.
  • Добавлено обнаружение субпоставщика «Manli».
  • Название субпоставщика «Tongfang» изменено на «AIstone».
  • Исправлены ошибки.

Что нового в GPU-Z 2.65 и 2.65.1 (исправленная версия)

  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, RTX 5090 Laptop, RTX 5080 Laptop, RTX 5070 Ti Laptop, RTX Pro 4000 Blackwell, RTX Pro 3000 Blackwell и NVIDIA H200.
  • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9070 GRE, AMD Ryzen AI IGPU (Krackan и Strix Halo).
  • Добавлена поддержка for Intel Arc A750E and A580E.
  • Добавлена поддержка Moore Threads S3000 MTvGPU-1108.

Что нового в GPU-Z 2.64

  • Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070.
  • На системах с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti без установленных драйверов, значение ROP отображается как"Unknown", вместо значения по умолчанию.
  • Улучшена поддержка видеокарт AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT.
  • При демонстрации сообщения об ошибке "The service has been marked for deletion" отображается сообщения о необходимости перезагрузки системы для решения проблемы.
  • Теперь GPU-Z не пытается определить поддержку PhysX на видеокартах отличных от NVIDIA.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в GPU-Z 2.63

  • Добавлена ​​поддержка видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.
  • Добавлена ​​поддержка видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT, RX 9070, RX 7650 GRE.
  • Добавлена ​​поддержка сохранения/загрузки VBIOS для графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell.
  • Исправлена проблема масштабирования логотипа поставщика графического процессора на некоторых системах с высоким разрешением.
  • Исправлено масштабирование DPI кнопок в правом верхнем углу окна.

Что нового в GPU-Z 2.62

  • Добавлена полная поддержка NVIDIA Blackwell.
  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080, H200 NVL, RTX 5000 Ada Generation Embedded.
  • Исправлено указание названия вендора Maxsun.

Что нового в GPU-Z 2.61

  • Добавлена поддержка Intel Arc B570 & B580 (Battlemage), Core Ultra 200 iGPU (Arrow Lake).
  • Добавлена поддержка AMD Navi 48, Ryzen 9800X3D iGPU.
  • Добавлена поддержка NVIDIA RTX 2080 Ti ES, H100 80GB HBM3, A4000H, A800 40 GB Active, RTX 5880 Ada, Tesla K40st.
  • Добавлена поддержка Qualcomm Adreno 540, 630, 640, 642L.
  • Добавлена поддержка PCI вендоров Shangke и ONIX.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в GPU-Z 2.60

  • Добавлена полная поддержка ARM64 и Qualcomm Snapdragon X Elite и других ARM64 GPU.
  • Добавлена поддержка мониторинга температуры процессоров AMD Zen 5.
  • Теперь установщик требует минимум Windows 7.
  • Добавлено определение субвендора Monster Notebook.
  • Добавлена поддержка NVIDIA RTX 4070 Ti Super (AD102), RTX 4070 (AD103), RTX 4060 Ti (AD104), RTX 4060 (AD106), A1000, A400, RTX 500 Ada Laptop, RTX A2000 Ada Embedded, Drive PG199, H100 NVL.
  • Добавлена поддержка AMD Zen 5 (Strix Point и Granite Ridge), Phoenix Radeon 740M.
  • Добавлена поддержка Intel Raptor Lake U SKUs, Meteor Lake Intel Arc.
  • Добавлена поддержка новых виртуальных видеокарт системы виртуализации VMWare.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в GPU-Z 2.59

  • Добавлена поддержка NVIDIA RTX 2000 Ada и RTX 1000 Ada.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в GPU-Z 2.58

  • Добавлена начальная поддержка Intel Meteor Lake.
  • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 7600M.
  • Добавлена поддержка NVIDIA RTX 3050 4 GB (GA107), RTX 3500 Ada, A500, A10M, L20, CMP 100-210.
  • Добавлена отчетность о версии VBIOS для Intel Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh.
  • Добавлен идентификационный номер значения subvendor для Framework и Aetina.
  • Добавлена поддержка Shader Model 6.7 и 6.8.
  • Добавлена поддержка разрешения 8K (Advanced > DXVA).
  • Улучшено отображение некоторых значений (Advanced > OpenCL).
  • Теперь установщик программы имеет цифровую подпись.
  • Исправлен ошибки.

Что нового в GPU-Z 2.57

  • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 7600 XT, 760M (8640H) и Steam Deck OLED.
  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super, RTX 4080 Super, RTX 4090D, Tesla T4G, A100 40 GB.
  • Добавлена поддержка обнаружения AV1 Profile 2 в расширенных настройках DXVA.
  • Исправлено сохранение BIOS некоторых новых видеокартах NVIDIA.

Что нового в GPU-Z 2.55

  • Добавлена поддержка видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT, RX 7700 XT, Ryzen Z1, Radeon Pro W7500.
  • Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, RTX 3060 3840 SP, RTX 4000/3500/3000 Ada Laptop, RTX A1000 6 GB Laptop, RTX A2000 Embedded.
  • Теперь для видеокарт Intel Arc доступна отчетность о разгоне.
  • Добавлена информация о количестве транзисторов NVIDIA GK208.
  • Добавлена информация о размере кристалла NVIDIA GF119 и G98.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в GPU-Z 2.54

  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 4060, RTX 4060 Ti, RTX 3060 (GA104-B), RTX 3050 Mobile 4 GB, RTX 3050 Mobile 6 GB (GA107-B), L40-2Q, L4, RTX A500 Mobile, RTX 2000 Ada Mobile, RTX 4000 SFF Ada, RTX 5000 Ada mobile.
  • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 7600, Pro W7800, W7900, E8860, Ryzen Phoenix Radeon 700M, Ryzen Z1 Extreme.
  • Добавлена поддержка Intel Arc Pro A60, A60M, Flex 140, Iris Xe Max 100, дополнительные Raptor Lake iGPU.
  • Добавлена поддержка определения производителя SPARKLE Computer.
  • В XML-дамп добавлены поля «Transistors» (количество транзисторов) and «Release Date» (дата выпуска).
  • Добавлена информация с датчика определения пропускной способности (скорость чтения/записи) VRAM на Intel Arc.
  • Улучшено определение кодека Advanced > DXVA (AV1 и прочие).
  • Теперь язык всплывающих подсказок определяется настройкой вошедшего в систему пользователя, а не системной.
  • Исправлено несколько ошибок.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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