CCleaner 5.27

Выпущена новая версия чистильщика системы CCleaner.



В этом обновлении:



Улучшена очистка истории браузеров Firefox и Google Chrome (и прочих на основе Chromium);

Улучшена очистка тестовых версий браузера Opera;

Улучшена работа с операционной системой Windows 10;

Улучшена сортировка по версии в инструменте удаления программ;

Обновлен внутренний движок;

Добавлена поддержка очистки программы Foxit Reader 8;

Предприняты мелкие улучшения интерфейса и исправлены ошибки.

CCleaner — это очень простая и удобная программа для очистки компьютера от накапливающегося в нем мусора. Программа ищет и удаляет ненужные файлы, которые со временем накапливаются в каждом компьютере, как в самой операционной системе, так и во многих популярных программах. Среди очистки прочих программ, особое внимание уделено данным веб-браузеров. Кроме того, важной функцией является возможность проверки целостности реестра Windows. Помимо этого CCleaner включает несколько дополнительных инструментов: удаление программ, управление автозагрузкой, поиск и удаление дубликатов файлов, управление точками восстановления системы и полное стирание информации с жесткого диска. Чаще всего, после применения CCleaner, компьютер избавляется от массы ненужного и начинает работать быстрее.



Если же эта простая программа кажется избыточно функциональной, то еще можно попробовать скачать Bleachbit, которая, при схожих возможностях, включает только функции очистки.



| Скачать CCleaner (8.2 Мб, Бесплатно)

| Скачать CCleaner Portable (7.1 Мб, Бесплатно)







