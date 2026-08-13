Foxit Reader — это самая популярная программа для просмотра документов в формате PDF. Простой и удобный интерфейс, быстрая работа и наличие массы дополнительных функций — вот три характеристики, прекрасно отражающие суть программы.

В Foxit Reader есть масса возможностей для управления документами, функции коллективной работы и различные возможности всяческого взаимодействия с другими пользователями. Несколько внешних сервисов позволяют эффективно работать с документами, например, обсуждая правки с коллегами.

Foxit Reader потребляет значительно меньше ресурсов системы, чем многие другие PDF-ридеры (это особенно заметно на больших документах с обилием графики) и открывает файлы почти мгновенно, что, увы, присуще не всем программам подобного типа. Что касается интерфейса, то он построен в стиле Microsoft Office, прост и понятен. Программа имеет множество режимов просмотра документов, поддерживает инструменты комментирования, закладки, умеет работать с формами, включает массу дополнительных функций и интегрируется во все популярные веб-браузеры. Отдельной строкой стоит отметить, что в Foxite Reader уделено много внимания безопасности, что может избавить пользователя от массы проблем.