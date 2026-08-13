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Foxit Reader

2026.1.3

Скачать отличную программу для чтения PDF-документов

Бесплатно Windows Android

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Foxit Reader — это самая популярная программа для просмотра документов в формате PDF. Простой и удобный интерфейс, быстрая работа и наличие массы дополнительных функций — вот три характеристики, прекрасно отражающие суть программы.

В Foxit Reader есть масса возможностей для управления документами, функции коллективной работы и различные возможности всяческого взаимодействия с другими пользователями. Несколько внешних сервисов позволяют эффективно работать с документами, например, обсуждая правки с коллегами.

Foxit Reader потребляет значительно меньше ресурсов системы, чем многие другие PDF-ридеры (это особенно заметно на больших документах с обилием графики) и открывает файлы почти мгновенно, что, увы, присуще не всем программам подобного типа. Что касается интерфейса, то он построен в стиле Microsoft Office, прост и понятен. Программа имеет множество режимов просмотра документов, поддерживает инструменты комментирования, закладки, умеет работать с формами, включает массу дополнительных функций и интегрируется во все популярные веб-браузеры. Отдельной строкой стоит отметить, что в Foxite Reader уделено много внимания безопасности, что может избавить пользователя от массы проблем.

Скриншот Foxit Reader 1 Скриншот Foxit Reader 2 Скриншот Foxit Reader 3

Что нового в последних версиях Foxit Reader:

Обновление Foxit Reader 2025.2.0 исправляет ошибки.

Что нового в Foxit Reader 2025.2.0

  • Реализована полноценная 64-битная версия программы. 32-битная доступна отдельно.
  • Предпринят ряд улучшений для встроенного ИИ-помощника.
  • Добавлена поддержка технологии Microsoft Double Key Encryption (DKE), которая служит для защиты данных.
  • Добавлена возможность администраторам использовать инстурменыт развертывания для настройки общего хранилища шаблонов печатей.
  • Реализована совместимость с USB-планшетами для добавления рукописных подписей как печатей PDF.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Foxit Reader 2025.1.0

Предпринят ряд улучшений функциональности ИИ.

Что нового в Foxit Reader 2024.4.0

  • Обновлена модель GPT до версии GPT-4o mini.
  • В функцию AI Assistant lобавлена поддержка новых умных команд для работы с PDF.
  • Добавлена возможность обновлять программу без прав администратора.
  • Предприняты прочие небольшие улучшения и исправлены ошибки.

Что нового в Foxit Reader 2024.1.0

Добавлена поддержка перевода документов через ChatGPT.

Что нового в Foxit Reader 2023.2.0

  • Реализована интеграция с ChatGPT для улучшения продуктивности работы.
  • Настраиваемый скин и новый вид панели заголовка.
  • Улучшения для функции "Заполнить и подписать", с возможностью настройки цвета подписи и символов.
  • Ряд улучшений для закладок.
  • Упрощена работа с комментариями.
  • Использование Microsoft WebView2 (EDGE/Chromium) для отображения веб-страниц.

Читайте новость: Foxit Reader 9.1 — новая версия самого популярного PDF-ридера.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Foxit Reader

Как ридер PDF великолепная программа. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. Примерно требуется 450 Мб при установке. Большинство крутых функций заблокировано и требует апгрейда до Foxit PDF Editor. Что подразумевает либо немалые деньги, либо взлом. Выводы делайте сами.

Автор: Somebody14.12.2025

Отличная замена Adobe.

Автор: Samebody21.09.2024

Программа барахло - давно от неё отказался, да и сайт их не открывается.

Автор: PeterS27.10.2023

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