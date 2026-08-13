Foxit Reader — это самая популярная программа для просмотра документов в формате PDF. Простой и удобный интерфейс, быстрая работа и наличие массы дополнительных функций — вот три характеристики, прекрасно отражающие суть программы.
В Foxit Reader есть масса возможностей для управления документами, функции коллективной работы и различные возможности всяческого взаимодействия с другими пользователями. Несколько внешних сервисов позволяют эффективно работать с документами, например, обсуждая правки с коллегами.
Foxit Reader потребляет значительно меньше ресурсов системы, чем многие другие PDF-ридеры (это особенно заметно на больших документах с обилием графики) и открывает файлы почти мгновенно, что, увы, присуще не всем программам подобного типа. Что касается интерфейса, то он построен в стиле Microsoft Office, прост и понятен. Программа имеет множество режимов просмотра документов, поддерживает инструменты комментирования, закладки, умеет работать с формами, включает массу дополнительных функций и интегрируется во все популярные веб-браузеры. Отдельной строкой стоит отметить, что в Foxite Reader уделено много внимания безопасности, что может избавить пользователя от массы проблем.
Что нового в последних версиях Foxit Reader:
Обновление Foxit Reader 2025.2.0 исправляет ошибки.
Что нового в Foxit Reader 2025.2.0
- Реализована полноценная 64-битная версия программы. 32-битная доступна отдельно.
- Предпринят ряд улучшений для встроенного ИИ-помощника.
- Добавлена поддержка технологии Microsoft Double Key Encryption (DKE), которая служит для защиты данных.
- Добавлена возможность администраторам использовать инстурменыт развертывания для настройки общего хранилища шаблонов печатей.
- Реализована совместимость с USB-планшетами для добавления рукописных подписей как печатей PDF.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Foxit Reader 2025.1.0
Предпринят ряд улучшений функциональности ИИ.
Что нового в Foxit Reader 2024.4.0
- Обновлена модель GPT до версии GPT-4o mini.
- В функцию AI Assistant lобавлена поддержка новых умных команд для работы с PDF.
- Добавлена возможность обновлять программу без прав администратора.
- Предприняты прочие небольшие улучшения и исправлены ошибки.
Что нового в Foxit Reader 2024.1.0
Добавлена поддержка перевода документов через ChatGPT.
Что нового в Foxit Reader 2023.2.0
- Реализована интеграция с ChatGPT для улучшения продуктивности работы.
- Настраиваемый скин и новый вид панели заголовка.
- Улучшения для функции "Заполнить и подписать", с возможностью настройки цвета подписи и символов.
- Ряд улучшений для закладок.
- Упрощена работа с комментариями.
- Использование Microsoft WebView2 (EDGE/Chromium) для отображения веб-страниц.
Читайте новость: Foxit Reader 9.1 — новая версия самого популярного PDF-ридера.
Отзывы о Foxit Reader
Как ридер PDF великолепная программа. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. Примерно требуется 450 Мб при установке. Большинство крутых функций заблокировано и требует апгрейда до Foxit PDF Editor. Что подразумевает либо немалые деньги, либо взлом. Выводы делайте сами.
Отличная замена Adobe.
Программа барахло - давно от неё отказался, да и сайт их не открывается.