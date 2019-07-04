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Foxit Reader

9.6.0

Скачать отличную программу для чтения PDF-документов

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Foxit Reader — это самая популярная программа для просмотра документов в формате PDF. Простой и удобный интерфейс, быстрая работа и наличие массы дополнительных функций — вот 3 характеристики, прекрасно отражающие суть программы.

В Foxit Reader есть масса возможностей для управления документами, функции коллективной работы и различные возможности всяческого взаимодействия с другими пользователями. Несколько внешних сервисов позволяют эффективно работать с документами, например,обсуждая правки с коллегами.

Foxit Reader потребляет значительно меньше ресурсов системы, чем многие другие PDF-ридеры (это особенно заметно на больших документах с обилием графики) и открывает файлы почти мгновенно, что, увы, присуще не всем программам подобного типа. Что касается интерфейса, то он построен в стиле Microsoft Office, прост и понятен. Программа имеет множество режимов просмотра документов, поддерживает инструменты комментирования, закладки, умеет работать с формами, включает массу дополнительных функций и интегрируется во все популярные веб-браузеры. Отдельной строкой стоит отметить, что в Foxite Reader уделено много внимания безопасности, что может избавить пользователя от массы проблем.

Это англоязычная версия. Русская версия будет доступна немного позже.

Что нового в Foxit Reader 9.6.0:

В Foxit Reader 9.6.0 предпринят ряд улучшений в самых разных аспектах работы программы.

  • Улучшен поиск по PDF-документам.
  • Улучшена интеграция с ECM.
  • Добавлены нумерованные списки в инструменты работы с текстом.
  • Расширены возможности работы с цифровыми печатятми.
  • Улучшена работы с аннотация через JS.
  • Добавлена настройка для сохранения отсканированного документа в несколько PDF-файлов напрямую.
  • Изменено оформления установщика программы.
  • Предприняты различные мелкие улучшения.

Читайте новость: Foxit Reader 9.1 — новая версия самого популярного PDF-ридера.

Скриншот Foxit Reader 1 Скриншот Foxit Reader 2 Скриншот Foxit Reader 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 04.07.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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