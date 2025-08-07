Ubuntu — самый популярный дистрибутив операционной системы GNU/Linux. Несложный в освоении. Уже 20 лет успешно используется на домашних компьютерах и серверах всех мастей. Основан на Debian GNU/Linux.

Ubuntu можно смело рекомендовать в качестве первого дистрибутива GNU/Linux. Эта операционная система идеально подойдет для знакомства с миром свободных операционных систем. Она проста в установке, настройке и повседневной работе. Из коробки пользователь получает ОС с набором необходимых программ, типа браузера, офисного пакета и прочих программ. Установка дополнительного софта проста и не создаст проблем даже неопытному пользователю, привыкшему к Windows. Одним словом, времена, когда Linux было чем-то запутанным, а установка Redhat была сложна даже с руководством, давно прошли.

Ubuntu можно часто встретить на домашних и офисных компьютерах, в учебных заведениях, на серверах разного назначения.

Выпускается несколько основных редакций Ubuntu: Desktop — для рядовых пользователей (дом и офис), Server — для серверов и несколько прочих вариантов, типа облачной Cloud. Также важно упомянуть LTS — версия с долгим сроком поддержки, выпускаемая раз в два года. Кроме того, есть несколько версий Ubuntu, ориентированных на разные задачи. К примеру, Edubuntu — дистрибутив для учебных заведений, Kubuntu — дистрибутив с рабочим столом KDE (вместо GNOME), Lubuntu — дистрибутив с рабочим столом LXDE. По большому счету, разница в рабочем столе и дополнительных программах.