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Download Master 6.12.1.1539

Download Master 6.12.1.1539 25.01.17

Очередное обновление замечательного менеджера загрузки файлов Download Master.

В новой версии:

  • Обновлены расширения для работы функций Media Monitor для Chromium-браузеров (Google Chrome, Яндекс.Браузер, Vivaldi и прочие) и Firefox;
  • Улучшена функция добавления групп загрузок;
  • Улучшен импорт файлов со списками загрузок;
  • Улучшена функция импорта и экспорта настроек программы;
  • Улучшена поддержка адресов, включающих национальные символы языков;
  • Исправлены ошибки.

Download Master — это очень популярная программа для загрузки файлов из интернета. От менеджеров загрузки файлов, которые встроены в браузер, программа отличается массой полезных функций для планирования и управления загрузками. Пользователь может спланировать загрузку большого количества файлов по ряду параметров, с возможностью сортировки загруженного файла по его типу, что очень удобно при дальнейшей работе с полученными файлами. Download Master интегрируется со всеми популярными веб-браузерами и перехватывает загрузки в полностью автоматическом режиме.

А еще, Download Master может увеличить скорость загрузки. Программа оптимизирует загрузку, путем разбиения файла на секции с одновременной загрузкой нескольких, что увеличивает скорость загрузки файла. Также программа имеет ряд настроек для оптимального использования разных типов интернет-соединения (модем, ISDN, ADSL, LAN).

Кроме основных возможностей присутствует функция загрузки видео с видео-сервисов, FTP-клиент, система поиска зеркал загружаемого файла, проверка целостности загруженного файла, просмотр содержимого ZIP-архивов перед закачкой, автоматического выключение компьютера посел выполнения загрузок и множество мелких, но полезных удобств.

Если пользователь часто загружает много файлов из интернета и любит широкую функциональность и порядок, то ему просто необходимо скачать Download Master, который станет отличной заменой нефункциональным менеджерам загрузки из состава браузеров.

| Скачать Download Master (7 Мб, Бесплатно)


Download Master Download Master Download Master


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