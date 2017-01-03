Download Master 6.11.1.1535

Очередное обновление замечательного менеджера загрузки файлов Download Master.



В новой версии:



Улучшена интеграция с браузерами Google Chrome, Яндекс.Браузер, Vivaldi и другими Chromium-браузерами;

Добавлено новое расширение для интеграции с браузером Firefox;

Добавлена функция очистки истории окон ввода;

Добавлена функция выделения всех найденных файлов при поиске;

Улучшена работа при регулировании скорости загрузки файлов;

Исправлены ошибки.

Download Master — это очень популярная программа для загрузки файлов из интернета. От менеджеров загрузки файлов, которые встроены в браузер, программа отличается массой полезных функций для планирования и управления загрузками. Пользователь может спланировать загрузку большого количества файлов по ряду параметров, с возможностью сортировки загруженного файла по его типу, что очень удобно при дальнейшей работе с полученными файлами. Download Master интегрируется со всеми популярными веб-браузерами и перехватывает загрузки в полностью автоматическом режиме.



А еще, Download Master может увеличить скорость загрузки. Программа оптимизирует загрузку, путем разбиения файла на секции с одновременной загрузкой нескольких, что увеличивает скорость загрузки файла. Также программа имеет ряд настроек для оптимального использования разных типов интернет-соединения (модем, ISDN, ADSL, LAN).



Кроме основных возможностей присутствует функция загрузки видео с видео-сервисов, FTP-клиент, система поиска зеркал загружаемого файла, проверка целостности загруженного файла, просмотр содержимого ZIP-архивов перед закачкой, автоматического выключение компьютера посел выполнения загрузок и множество мелких, но полезных удобств.



Если пользователь часто загружает много файлов из интернета и любит широкую функциональность и порядок, то ему просто необходимо скачать Download Master, который станет отличной заменой нефункциональным менеджерам загрузки из состава браузеров.



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