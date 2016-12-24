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Новости » 

LibreOffice 5.2.4

LibreOffice 5.2.4 24.12.16

Выпущена новая версия офисного пакета LibreOffice.

Это стандартное корректировочное обновление, которое включает ряд исправлений ошибок и недоработок.

LibreOffice — это качественный и полностью бесплатный офисный пакет со всеми необходимыми компонентами. Построен на основе популярного офисного пакета OpenOffice и развивается сообществом свободных разработчиков. Основной целью проекта является создание полностью свободного и независимого офисного пакета с большим сообществом разработчиков. Если OpenOffice развивается под контролем компании Oracle, то LibreOffice избавлен от жестких рамок и полностью свободен (в рамках лицензии LGPL). LibreOffice уже давно и твердо стоит на ногах и его можно смело рекомендовать всякому пользователю, которому необходим качественный офисный пакет.

Программа запросто способна заменить платный офисный пакет Microsoft Office. LibreOffice включает все, что нужно пользователю: текстовый процессор, электронные таблицы, программа для создания презентаций, векторный графический редактор, редактор математических формул и механизм подключения к внешним базам данных. также в состав пакета включен набор фильтров для импорта и экспорта документов в наиболее распространенные форматы, включая форматы Microsoft Office. Все компоненты пакета включают все необходимое для удобной и продуктивной работы.

| Скачать LibreOffice для Windows (32 бит) (211 Мб, Бесплатно/LGPL)
| Скачать LibreOffice для Windows (64 бит) (238 Мб, Бесплатно/LGPL)
| Скачать LibreOffice для GNU/Linux (220 Мб, Бесплатно/LGPL)


LibreOffice LibreOffice LibreOffice LibreOffice LibreOffice


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