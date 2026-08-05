WizTree — бесплатная программа для анализа содержимого жесткого диска. Самый простой и быстрый способ определить размер всех директорий и файлов на проверяемом диске. Очень похожа на популярную WinDirStat, но работает во много раз быстрее. Можно скачать WizTree для Windows.

WizTree сканирует жесткий диск компьютера и выдает дерево директорий и файлов с сортировкой по размеру и другим параметрам. Кроме дерева каталогов есть список всех файлов во всех просканированных директориях, который также поддается сортировке. Все это позволяет выяснить, какие файлы и папки занимают большего всего места. Удобная графическая карта отражает файлы в виде цветных прямоугольников — их цвет отображает тип файла, а размер — размер файла.

Разработчики называют WizTree самым быстрым в мире анализатором диска. И это очень похоже на правду. В сравнении с WinDirStat разница очевидна — анализ даже больших дисков занимает считанные секунды. К примеру, сканирование одного и того же диска заняло больше минуты в WinDirStat и лишь 8 секунд в WizTree. Тут важно оговориться, что такая разница в скорости есть только при работе с NTFS.

WizTree бесплатна для домашнего использования. Для использования программы в корпоративных целях предусмотрены коммерческие тарифы.