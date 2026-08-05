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WizTree

4.32

Анализатор диска. Супербыстрая альтернатива WinDirStat

Бесплатно Windows

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WizTree — бесплатная программа для анализа содержимого жесткого диска. Самый простой и быстрый способ определить размер всех директорий и файлов на проверяемом диске. Очень похожа на популярную WinDirStat, но работает во много раз быстрее. Можно скачать WizTree для Windows.

WizTree сканирует жесткий диск компьютера и выдает дерево директорий и файлов с сортировкой по размеру и другим параметрам. Кроме дерева каталогов есть список всех файлов во всех просканированных директориях, который также поддается сортировке. Все это позволяет выяснить, какие файлы и папки занимают большего всего места. Удобная графическая карта отражает файлы в виде цветных прямоугольников — их цвет отображает тип файла, а размер — размер файла.

Разработчики называют WizTree самым быстрым в мире анализатором диска. И это очень похоже на правду. В сравнении с WinDirStat разница очевидна — анализ даже больших дисков занимает считанные секунды. К примеру, сканирование одного и того же диска заняло больше минуты в WinDirStat и лишь 8 секунд в WizTree. Тут важно оговориться, что такая разница в скорости есть только при работе с NTFS.

WizTree бесплатна для домашнего использования. Для использования программы в корпоративных целях предусмотрены коммерческие тарифы.

Интерфейс WizTree
Интерфейс WizTree
Список файлов
Список файлов
Некоторые действия
Некоторые действия

Что нового в последних версиях WizTree:

Что нового в WiZTree 4.32

  • Реализована совместимость с ARM. Теперь WizTree работает на устройствах с ARM-процессорами через эмуляцию Prism.
  • Улучшена работа функции импорт в CSV. Теперь корректно рассчитывается размер и другие значения применения фильтров.
  • Исправлены ошибки с фильтрацией по дате и времени.
  • Исправлена обработка некоторых параметров командной строки (., .., ..\папка и т. п.).
  • Исправлен сбой на Windows Server Core, из-за которого могла возникать ошибка инициализации панели задач.
  • Прочие исправления ошибок.

Что нового в WiZTree 4.24

  • Теперь диски, скрытые настройками групповой политики Windows, будет скрыты в интерфейсе программы. Эти диско по-прежнему можно выбрать через выбор папки.
  • Исправлена проблема с расчетом процентов, отображаемым для расширений файлов.
  • Теперь проценты всегда рассчитываются с использованием значений «allocated» вместо «size» (если не задан порядок сортировки «Size»).
  • Теперь метод обнаружения дубликатов использует имя, размер и дату (ранее только имя и размер). Это влияет только на новые установки WizTree.
  • Теперь можно указать расположение папки конфигурации WizTree с помощью параметра командной строки. Например: /configfolder="c:\WizTreeConfig" или создав следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Antibody Software\WizTree и строй с именем "configfolder" в этом ключе, содержащей путь к папке файла конфигурации. Параметр командной имеет приоритет над ключом реестра.

Что нового в WiZTree 4.23

  • Исправлена некорректная работа функции копировать/вырезать.
  • Когда число не помещается в ячейку будет отображаться красная линяя у левого края ячейки.
  • В набор иконок программы добавлена дополнительная, очень большого размера.

Читайте новость WizTree 4.09 — обновление с рядом полезных улучшений

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о WizTree

Если неожиданно закончилось место на диске, то это лучшая программа, чтобы быстро проверить, что занимает кучу места и удалить ненужное. Также радует, наличие портативной версии. Если неожиданно закончилось место на диске, то это лучшая программа, чтобы быстро проверить, что занимает кучу места и удалить ненужное. Также радует, наличие портативной версии.

Автор: dadad17.08.2025

Если неожиданно закончилось место на диске, то это лучшая программа, чтобы быстро проверить, что занимает кучу места и удалить ненужное. Также радует, наличие портативной версии.

Автор: superserov03.12.2024

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