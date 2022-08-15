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WizTree

4.09

Анализатор диска. Супербыстрая альтернатива WinDirStat

Бесплатно Windows

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WizTree — бесплатная программа для анализа содержимого жесткого диска. Самый простой и быстрый способ определить размер всех директорий и файлов на проверяемом диске. Очень похожа на популярную WinDirStat, но работает во много раз быстрее.

WizTree сканирует жесткий диск компьютера и выдает дерево директорий и файлов с сортировкой по размеру и другим параметрам. Кроме дерева каталогов есть список всех файлов во всех просканированных директориях, который также поддается сортировке. Все это позволяет выяснить, какие файлы и папки занимают большего всего места. Удобная графическая карта отражает файлы в виде цветных прямоугольников — их цвет отображает тип файла, а размер — размер файла.

Интерфейс WizTree
Интерфейс WizTree
Список файлов
Список файлов
Некоторые действия
Некоторые действия

Разработчики называют WizTree самым быстрым в мире анализатором диска. И это очень похоже на правду. В сравнении с WinDirStat разница очевидна — анализ даже больших дисков занимает считанные секунды. К примеру, сканирование одного и того же диска заняло больше минуты в WinDirStat и лишь 8 секунд в WizTree.

WizTree бесплатна для домашнего использования. Для использования программы в корпоративных целях предусмотрены коммерческие тарифы.

Что нового в WizTree 4.09:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 15.08.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о WizTree

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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