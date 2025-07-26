Sniffnet — программа для контроля интернет-трафика. Современный, несложный и полностью бесплатный инструмент с открытыми исходными кодами (лицензия MIT). Можно скачать Sniffnet для Windows и GNU/Linux.

Sniffnet позволяет в реальном времени отслеживать весь интернет-трафик — все входящие и исходящие соединения. Это полезно для мониторинга и контроля передачи данных и отслеживания соединений с удаленными хостами. Разработчики позиционируют программу как инструмент, который окажется несложен в освоении широкой аудиторией, а не только техническими специалистами.

Включает ряд функций: мониторинг всех данных соединения (программы, сервисы), установка фильтров, сбор статистики, ведение отчетности, определение некоторых данных удаленных хостов, определение более 6000 сервисов верхнего уровня, уведомления о событиях и масса мелких функций для удобства контроля трафика.

Очень хорошо, что у программы есть масса информационных материалов и руководств, в том числе и толковая Wiki.

Sniffnet написан на языке RUST, распространяется по лицензии MIT, проект хоститься на GitHub (29 000 звёздочек), постоянно развивается и регулярно обновляется.