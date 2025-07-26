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Sniffnet

1.4.0

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Sniffnet — программа для контроля интернет-трафика. Современный, несложный и полностью бесплатный инструмент с открытыми исходными кодами (лицензия MIT). Можно скачать Sniffnet для Windows и GNU/Linux.

Sniffnet позволяет в реальном времени отслеживать весь интернет-трафик — все входящие и исходящие соединения. Это полезно для мониторинга и контроля передачи данных и отслеживания соединений с удаленными хостами. Разработчики позиционируют программу как инструмент, который окажется несложен в освоении широкой аудиторией, а не только техническими специалистами.

Включает ряд функций: мониторинг всех данных соединения (программы, сервисы), установка фильтров, сбор статистики, ведение отчетности, определение некоторых данных удаленных хостов, определение более 6000 сервисов верхнего уровня, уведомления о событиях и масса мелких функций для удобства контроля трафика.

Очень хорошо, что у программы есть масса информационных материалов и руководств, в том числе и толковая Wiki.

Sniffnet написан на языке RUST, распространяется по лицензии MIT, проект хоститься на GitHub (29 000 звёздочек), постоянно развивается и регулярно обновляется.

Интерфейс Sniffnet
Интерфейс Sniffnet
Уведомления
Уведомления
Отчет по хосту
Отчет по хосту

Что нового в последних версиях Sniffnet:

  • Добавлена возможность обработки сетевых данных из файлов PCAP.
  • Добавлена поддержка протокола ARP.
  • Добавлена кольцевая диаграмма, показывающая общую статистику трафика.
  • Реализована идентификация и маркировка неназначенных/зарезервированных IP-адресов «bogon».
  • Включены новые темы по умолчанию на основе палитр, оптимизированных для доступности пользователям с ограниченными возможностями.
  • Реализованы расширенные уведомления, включающие более подробную информацию о каждом событии.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Sniffnet

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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