Helium — браузер на основе Chromium, ориентированный на повышенный уровень конфиденциальности. Нечастное явление, так как обычно для браузеров ориентированных на конфиденциальность за основу берут Firefox. Свободный проект с открытыми исходными кодами и активным процессом разработки. Можно скачать Helium для Windows и GNU/Linux, есть Portable-версия.

Helium позиционируется как браузер с упором на обеспечение конфиденциальности и блокировку рекламы. "Максимальной конфиденциальностью и беспристрастной блокировка рекламы" — первая строчка описания программы на сайте разработчика. Для этого из Chromium (а точнее Ungoogled Chromium, на котором он построен, полностью удалены все сервисы от Google, интегрирован популярный блокировщик рекламы и трекеров uBlock Origin и вырезаны различные фоновые запросы к внешним службам. В отличии от многих других браузеров, предлагающих схожий функционал опционально, Helium сразу настроен на максимальную блокировку нежелательного контента и пользователю не требуется предварительная настройка.

Браузер поддерживает Manifest V2. Если Chromium и большинство браузеров на его основе перешли на Manifest V3, что сильно ограничивает функционал блокировщиков рекламы, то Helium используют патчи (из проектов Debian, Bromite, Inox) для сохранения полной поддержки расширений старого формата. Благодаря этому uBlock Origin полностью функционален. Работает со всеми расширениями Chrome в приватном режим, в том числе и с выше упомянутыми MV2, поддержка которых будет сохранятся как можно дольше.

Helium анонимизирует все запросы к Chrome Web Store через собственные сервисы. Благодаря этому Google не отслеживает получаемые расширения и не может корректно таргетировать рекламу, на основе этих данных.

В этом браузере полностью отсутствует синхронизация, менеджер паролей и любые учетные записи — все хранится исключительно локально. Это может быть как плюсом, так и минусом — зависит от предпочтений пользователя.

Можно еще отметить очень компактный и легкий (в плане потребления ресурсов) интерфейс с возможностью скрытия всех элементов оставив максимум пространства для просматриваемого сайта. Также присутствуют следующие интересные функции: режиме разделенного экрана, быстрое копирование ссылок на страницы, установка любых веб-приложений (PWA) без дублирования процессов. Отдельно стоит отметить систему быстрых команд (!bangs) для мгновенного перехода на сайта. К примеру, для поиска по Википедии достаточно набрать в адресной строке !w поисковый запрос — и браузер откроет статью. !yt — YouTube, !g — Google, !gh — GitHub и так далее.