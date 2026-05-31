86Box 6.0

86Box

6.0

86Box — низкоуровневый эмулятор архитектуры x86 для абсолютно точной эмуляции аппаратной платформы и сопутствующего железа и запуска старых операционных систем и программ. Разрабатывается сообществом свободных программистов и, конечно же, имеет открытые исходные коды. Можно скачать 86Box для Windows и GNU/Linux.

Главной особенность 86Box является ориентация на точную эмуляцию старого железа (выпущенного с 1981 по ~2000 год; от IBM PC 5150 до вторых Пентиумов). Эмулируются все особенности процессорной архитектуры и всего остального железа, с точностью до герца. Это важно для полного воссоздания старого компьютера и точной работы программ. Если VirtualBox эмулирует условный процессор определенной архитектуры, условную видеокарту и все прочее, то 86Box воссоздаст точные виртуальные копии аппаратных устройств требуемых пользователем (BIOS устройств также предлагаются к загрузке).

Это самая близкая альтернатива реальному старому железу. Всегда лучше иметь настоящий старый компьютер, но старое железо закопченное и замусоленное, часто сложно доступное, а благодаря деградации, лет через 20, совсем исчезнет с лица земли и его совсем не станет. Нужен именно Intel Pentium 100 МГц на материнской плате ASUS P55TP4XE с 8 Мб RAM, видеокартой S3 Trio64V+ 1 Мб, звуком ESS ES1868, жестким диском Quantum Fireball 850 Мб, флоппи-драйвом Panasonic JU-257 и сидиромом Creative Labs Blaster CD 4x для программ и игр тех времен? Или, может быть, нужна первая Voodoo с 4 Мб от Diamond Multimedia? 86Box сэмулирует именно это железо. Хотя ЭЛТ-монитор на современном IPS или OLED выглядит не очень аутентично, но у всего есть свои минусы.

Удивитесь: там даже есть эмуляция звуков работы жесткого диска, CD-привода, флоппи-дисковода и модема.

Большинство людей используют 86Box для игр. Благодаря сверхточной эмуляции, пользователь получает игровой опыт, абсолютно идентичный работе программ на настоящем железе в системном блоке. Опытные пользователи знают, что эмуляция через виртуальные системы и некоторые другие эмуляторы может вызывать некоторые проблемы, типа повышенной скорости или сбоев. Первый Fallout или War Craft 2 работают не совсем как нужно на виртуалке или DOSBox? На 86Box они будут играться как и 30 лет назад.

86Box ориентируется не только на игры, а точнее даже не ставит игры целью, а спектр реальных задач, в которых можно применить программу достаточно велик. Наверное самым главным является сохранение цифрового наследия и возможность воспроизводить любой софт прошлых лет. Также это отлично подойдёт для восстановления старых рабочих пространств, запуска старых бизнесс-программ, тестирования систем и драйверов, коллекционирования и много другого.

Системные требования для эмуляции чего-то уровня Pentium 100 – Pentium MMX 233 с картой Voodoo: Intel Core i5/i7 или AMD Ryzen 3/5; 8 Гб памяти и видеокарта NVIDIA GTX 1050/AMD RX 560+.

Интерфейс 86Box
Настройки
Что нового в последних версиях 86Box:

86Box 6.0 является огромным обновлением с новой ARM-сборкой и массой функциональных улучшений, исправлений и поддержкой железа. Огромный список изменений.

×