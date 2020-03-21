Audacious — это полностью бесплатный аудиоплеер, который отлично подойдёт, как для простого воспроизведения музыки через плейлисты или директории, так и для построения небольшой библиотеки. В нем есть набор востребованных удобств и отсутствуют специфические функции (в базовой настройке), которые бывают в сложных медиацентрах, ориентированных на каталогизацию большого объема музыки. Функционал Audacious запросто расширяется с помощью встроенной системы плагинов, которая позволит включить в плеер новые функции.

Модульная система – ключевая особенность этого аудиоплеера. В комплекте есть масса встроенных модулей и пользователь может выбирать нужную ему функциональность, отсекая избыточную. Они влияют, как на функциональность, так и на интерфейс плеера. И да, если встроенных модулей кажется недостаточно, то в Интернете можно найти дополнительные.

Интерфейс Audacious Настройки плеера Скин от Winamp 2

Audacious поддерживает воспроизведение всех востребованных аудиоформатов. Плейлисты разных типов, сортировка, получение данных от онлайн-сервисов (теги, тексты песен, обложки), эквалайзер, несколько видов визуализации, наложение эффектов и многое другое.

Интересной особенностью Audacious является полная поддержка скинов от легендарного Winamp 2. Для многих пользователей это станет очень привлекательной функцией, ведь таких скинов накопилась уйма и это дает возможность использовать свой любимый интерфейс в новом плеере.